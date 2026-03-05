https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/toki-duyurdu-ankara-icin-ek-kura-cekilecek-1104037991.html

TOKİ duyurdu: Ankara için ek kura çekilecek

TOKİ duyurdu: Ankara için ek kura çekilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura çekilişi sırasında yaşanan sistem kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle 270 hak sahibi için 6 Mart 2026 Cuma günü saat... 05.03.2026

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 'Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780/500000 Sosyal Konut Projesi Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi' sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada kura çekilişi sırasında sistemden kaynaklanan teknik bir aksaklık yaşandığı belirtildi. İnceleme sonucunda, 497 hak sahibinin eksik belirlendiğinin tespit edildiği ifade edildi.Eksik belirlenen 497 kişilik kontenjanın 227’sinin 'Şehit Yakını ve Gazi' kategorisinde yer aldığı açıklandı. Bu kategoriye ayrılan özel kontenjan usulleri gereği, söz konusu 227 kişinin herhangi bir yeni kura işlemine gerek kalmaksızın doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandığı bildirildi.Sistem hatasından etkilenen diğer 270 hak sahibinin belirlenmesi için ise ek kura çekilişi yapılacağı duyuruldu. TOKİ açıklamasında, kalan 270 hak sahipliği için kura çekiminin 6 Mart 2026 Cuma günü saat 10.00’da İdare’nin sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınla gerçekleştirileceği kaydedildi.Kura sonuçlarının çekilişin ardından e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabileceği ifade edildi.

