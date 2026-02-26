https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/ankara-icin-toki-sosyal-konut-kura-cekimi-tarihi-belli-oldu-1103836583.html
Ankara için TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu
Ankara için TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Ankara için TOKİ kura tarihleri belli oldu. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Ankara'daki 31 bin 73 konut için hak sahipleri, 3 Mart Salı günü kurayla... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T16:33+0300
2026-02-26T16:33+0300
2026-02-26T16:33+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100550965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66d8748936a9385ff29a3f5156c3be7f.jpg
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100550965_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0fdaf64acde12a988266136b457bed05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
toki̇, ankara
Ankara için TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu
Ayrıntılar geliyor
Ankara için TOKİ kura tarihleri belli oldu. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Ankara'daki 31 bin 73 konut için hak sahipleri, 3 Mart Salı günü kurayla belirlenecek.