Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Ankara için TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu
Ankara için TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu
Ankara için TOKİ kura tarihleri belli oldu. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Ankara'daki 31 bin 73 konut için hak sahipleri, 3 Mart Salı günü kurayla... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Ankara için TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu

16:33 26.02.2026
Ayrıntılar geliyor
Ankara için TOKİ kura tarihleri belli oldu. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Ankara'daki 31 bin 73 konut için hak sahipleri, 3 Mart Salı günü kurayla belirlenecek.
