Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur dava açtı: '15 milyon 800 bin lira dolandırıldım'
Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur dava açtı: '15 milyon 800 bin lira dolandırıldım'
Eyüpsultan’da 2024’te 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından, babası doktor Bülent... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
eylem tok
bülent cihantimur
timur cihantimur
oğuz murat aci
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
Eyüpsultan’da 2024 yılında 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araçla 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından, babası doktor Bülent Cihantimur, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle kendisini yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla bazı avukatlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Bülent Cihantimur “müşteki”, M.V., G.İ., M.İ. ve Y.I. ise “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.'Yurt dışına çıkış yasağını kaldıracağız' vaadiSuç duyurusu dilekçesinde Bülent Cihantimur’un, hakkındaki bir dava gerekçesiyle “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol altına alındığı belirtildi.Dilekçede, “Bu konuyla ilgili avukatları aracılığıyla gerekli hukuki başvuruları yapmıştır ancak bu adli kontrol kararı kaldırılamayarak müvekkilinin mağduriyeti artarak devam etmiştir” ifadelerine yer verildi.Dilekçede şüpheliler hakkında şu ifadeler kullanıldı:“Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı’ bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu zor durum ve şartlardan faydalanarak, müvekkili kamu görevlileriyle ‘hatrı sayılır’ ilişkileri olduğundan bahisle, belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır.”Şüphelilerin hesaplarına bloke talebiSuç duyurusu dilekçesinde ayrıca şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.İddianamede hapis talebiHazırlanan iddianamede şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu hakkında “suçluyu kayırma” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından 10’ar yıla, Berna Öcalgiray hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Eyüpsultan’da 2024’te 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından, babası doktor Bülent Cihantimur bazı avukatların “yurt dışına çıkış yasağı”nı kaldırma vaadiyle kendisini 15 milyon 800 bin lira dolandırdığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Eyüpsultan’da 2024 yılında 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araçla 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından, babası doktor Bülent Cihantimur, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle kendisini yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla bazı avukatlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Bülent Cihantimur “müşteki”, M.V., G.İ., M.İ. ve Y.I. ise “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.

'Yurt dışına çıkış yasağını kaldıracağız' vaadi

Suç duyurusu dilekçesinde Bülent Cihantimur’un, hakkındaki bir dava gerekçesiyle “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol altına alındığı belirtildi.
Dilekçede, “Bu konuyla ilgili avukatları aracılığıyla gerekli hukuki başvuruları yapmıştır ancak bu adli kontrol kararı kaldırılamayarak müvekkilinin mağduriyeti artarak devam etmiştir” ifadelerine yer verildi.
Dilekçede şüpheliler hakkında şu ifadeler kullanıldı:
“Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı’ bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu zor durum ve şartlardan faydalanarak, müvekkili kamu görevlileriyle ‘hatrı sayılır’ ilişkileri olduğundan bahisle, belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır.”

Şüphelilerin hesaplarına bloke talebi

Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.

İddianamede hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu hakkında “suçluyu kayırma” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından 10’ar yıla, Berna Öcalgiray hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
