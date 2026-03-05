https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/timur-cihantimurun-babasi-bulent-cihantimur-dava-acti-15-milyon-800-bin-lira-dolandirildim-1104024408.html

Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur dava açtı: '15 milyon 800 bin lira dolandırıldım'

Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur dava açtı: '15 milyon 800 bin lira dolandırıldım'

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan’da 2024’te 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından, babası doktor Bülent... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-05T11:06+0300

2026-03-05T11:06+0300

2026-03-05T11:06+0300

türki̇ye

eylem tok

bülent cihantimur

timur cihantimur

oğuz murat aci

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104024499_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_40fdd922debfc624ecb7fb8c54590519.jpg

Eyüpsultan’da 2024 yılında 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araçla 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından, babası doktor Bülent Cihantimur, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle kendisini yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla bazı avukatlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Bülent Cihantimur “müşteki”, M.V., G.İ., M.İ. ve Y.I. ise “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.'Yurt dışına çıkış yasağını kaldıracağız' vaadiSuç duyurusu dilekçesinde Bülent Cihantimur’un, hakkındaki bir dava gerekçesiyle “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol altına alındığı belirtildi.Dilekçede, “Bu konuyla ilgili avukatları aracılığıyla gerekli hukuki başvuruları yapmıştır ancak bu adli kontrol kararı kaldırılamayarak müvekkilinin mağduriyeti artarak devam etmiştir” ifadelerine yer verildi.Dilekçede şüpheliler hakkında şu ifadeler kullanıldı:“Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı’ bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu zor durum ve şartlardan faydalanarak, müvekkili kamu görevlileriyle ‘hatrı sayılır’ ilişkileri olduğundan bahisle, belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır.”Şüphelilerin hesaplarına bloke talebiSuç duyurusu dilekçesinde ayrıca şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.İddianamede hapis talebiHazırlanan iddianamede şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu hakkında “suçluyu kayırma” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından 10’ar yıla, Berna Öcalgiray hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/elinde-sopayla-okula-geldi-ilkokulda-iki-ogretmeni-tehdit-eden-veli-tutuklandi-1104024039.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eylem tok, bülent cihantimur, timur cihantimur, oğuz murat aci, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı