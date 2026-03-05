https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/elinde-sopayla-okula-geldi-ilkokulda-iki-ogretmeni-tehdit-eden-veli-tutuklandi-1104024039.html
Elinde sopayla okula geldi: İlkokulda iki öğretmeni tehdit eden veli tutuklandı
Eskişehir'de okula elinde sopayla gelen ve iki kadın öğretmeni tehdit eden öğrenci velisi tutuklandı. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
Eskişehir Tepebaşı Kozkayı İlkokulu'nda öğrenciler arasında yaşanan tartışma sonrasında okula elinde sopayla gelen ve iki kadın öğretmeni tehdit eden öğrenci velisi tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da okulda Fatma Nur Çelik isimli öğretmen öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Okula sopayla geldi, öğretmenleri tehdit ettiEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kozkayı İlkokulu'nda öğrenciler arasında yaşanan tartışmanın ardından öğrenci velisi İ.T.'nin elinde sopayla okul bahçesine girerek kadın öğretmenler B.G. ile Ş.Ç.'yi tehdit ettiği, okul kapısının üzerine kadın öğretmenlerden B.G.'yi hedef alan tehdit içerikli bir not bıraktığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu görevlisine tehdit" ve "hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci velisi İ.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
