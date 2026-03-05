Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/elinde-sopayla-okula-geldi-ilkokulda-iki-ogretmeni-tehdit-eden-veli-tutuklandi-1104024039.html
Elinde sopayla okula geldi: İlkokulda iki öğretmeni tehdit eden veli tutuklandı
Elinde sopayla okula geldi: İlkokulda iki öğretmeni tehdit eden veli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de okula elinde sopayla gelen ve iki kadın öğretmeni tehdit eden öğrenci velisi tutuklandı. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T10:55+0300
2026-03-05T10:55+0300
türki̇ye
fatma nur çelik
eskişehir
öğrenci
veli
öğretmen
tehdit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
Eskişehir Tepebaşı Kozkayı İlkokulu'nda öğrenciler arasında yaşanan tartışma sonrasında okula elinde sopayla gelen ve iki kadın öğretmeni tehdit eden öğrenci velisi tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da okulda Fatma Nur Çelik isimli öğretmen öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Okula sopayla geldi, öğretmenleri tehdit ettiEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kozkayı İlkokulu'nda öğrenciler arasında yaşanan tartışmanın ardından öğrenci velisi İ.T.'nin elinde sopayla okul bahçesine girerek kadın öğretmenler B.G. ile Ş.Ç.'yi tehdit ettiği, okul kapısının üzerine kadın öğretmenlerden B.G.'yi hedef alan tehdit içerikli bir not bıraktığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu görevlisine tehdit" ve "hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci velisi İ.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/fatma-nur-ogretmeni-olduren-ogrencinin-ifadesi-ortaya-cikti-1103995202.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_15:0:1510:1121_1920x0_80_0_0_7fce1dcc67a7504b5503de2755268a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatma nur çelik, eskişehir, öğrenci, veli, öğretmen, tehdit
fatma nur çelik, eskişehir, öğrenci, veli, öğretmen, tehdit

Elinde sopayla okula geldi: İlkokulda iki öğretmeni tehdit eden veli tutuklandı

10:55 05.03.2026
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© AA
Abone ol
Eskişehir'de okula elinde sopayla gelen ve iki kadın öğretmeni tehdit eden öğrenci velisi tutuklandı.
Eskişehir Tepebaşı Kozkayı İlkokulu'nda öğrenciler arasında yaşanan tartışma sonrasında okula elinde sopayla gelen ve iki kadın öğretmeni tehdit eden öğrenci velisi tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da okulda Fatma Nur Çelik isimli öğretmen öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Okula sopayla geldi, öğretmenleri tehdit etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kozkayı İlkokulu'nda öğrenciler arasında yaşanan tartışmanın ardından öğrenci velisi İ.T.'nin elinde sopayla okul bahçesine girerek kadın öğretmenler B.G. ile Ş.Ç.'yi tehdit ettiği, okul kapısının üzerine kadın öğretmenlerden B.G.'yi hedef alan tehdit içerikli bir not bıraktığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu görevlisine tehdit" ve "hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci velisi İ.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öğretmen Fatma Nur Çelik cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
TÜRKİYE
Fatma Nur öğretmeni öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
Dün, 14:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала