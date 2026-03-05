https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/rutte-nato-turkiyedeki-olay-nedeniyle-5-maddeyi-yururluge-koymayacak-1104033498.html

Rutte: NATO, Türkiye'deki olay nedeniyle 5. Maddeyi yürürlüğe koymayacak

NATO Genel Sekreteri Rutte, İttifakın Türkiye'deki füze olayı nedeniyle 5. Maddeyi yürürlüğe koymayacağını belirtti. 05.03.2026, Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Reuters'e verdiği röportajda İttifakın Türkiye'deki füze olayı nedeniyle 5. Maddeyi yürürlüğe koymayacağını ifade etti.Rutte ilgili soru karşısında, “Bence bu durumda 5. Madde söz konusu değil. Hiç kimse 5. Madde'den bahsetmiyor. Ve en önemlisi, düşmanlarımız dün NATO'nun ne kadar güçlü ve tetikte olduğunu, hatta Ortadoğu'daki durum nedeniyle Cumartesi gününden beri fazlasıyla tetikte olduğunu görmüş oldu” yanıtını verdi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.NATO Genel Sekreteri daha önce, İttifakın İran'a karşı savaş bağlamında örgütün kolektif savunma anlaşmasının 5. Maddesini uygulamaya hazır olduğunu belirtmişti.

