https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/rutte-nato-turkiyedeki-olay-nedeniyle-5-maddeyi-yururluge-koymayacak-1104033498.html
Rutte: NATO, Türkiye'deki olay nedeniyle 5. Maddeyi yürürlüğe koymayacak
Rutte: NATO, Türkiye'deki olay nedeniyle 5. Maddeyi yürürlüğe koymayacak
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte, İttifakın Türkiye'deki füze olayı nedeniyle 5. Maddeyi yürürlüğe koymayacağını belirtti. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T14:54+0300
2026-03-05T14:54+0300
2026-03-05T14:54+0300
dünya
nato
reuters
mark rutte
türkiye
i̇ran
füze
5. madde
milli savunma bakanlığı (msb)
irak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104007272_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_e66e993130c720a6938d1bcadb0c7fc0.jpg
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Reuters'e verdiği röportajda İttifakın Türkiye'deki füze olayı nedeniyle 5. Maddeyi yürürlüğe koymayacağını ifade etti.Rutte ilgili soru karşısında, “Bence bu durumda 5. Madde söz konusu değil. Hiç kimse 5. Madde'den bahsetmiyor. Ve en önemlisi, düşmanlarımız dün NATO'nun ne kadar güçlü ve tetikte olduğunu, hatta Ortadoğu'daki durum nedeniyle Cumartesi gününden beri fazlasıyla tetikte olduğunu görmüş oldu” yanıtını verdi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.NATO Genel Sekreteri daha önce, İttifakın İran'a karşı savaş bağlamında örgütün kolektif savunma anlaşmasının 5. Maddesini uygulamaya hazır olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/msb-hava-sahamiza-yonelen-iran-balistik-muhimmati-imha-edildi-1103996745.html
i̇ran
irak
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104007272_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_59f3955e34e4897426a8e2b4d336a3cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nato, reuters, mark rutte, türkiye, i̇ran, füze, 5. madde, milli savunma bakanlığı (msb), irak, suriye
nato, reuters, mark rutte, türkiye, i̇ran, füze, 5. madde, milli savunma bakanlığı (msb), irak, suriye
Rutte: NATO, Türkiye'deki olay nedeniyle 5. Maddeyi yürürlüğe koymayacak
NATO Genel Sekreteri Rutte, İttifakın Türkiye'deki füze olayı nedeniyle 5. Maddeyi yürürlüğe koymayacağını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Reuters'e verdiği röportajda İttifakın Türkiye'deki füze olayı nedeniyle 5. Maddeyi yürürlüğe koymayacağını ifade etti.
Rutte ilgili soru karşısında, “Bence bu durumda 5. Madde söz konusu değil. Hiç kimse 5. Madde'den bahsetmiyor. Ve en önemlisi, düşmanlarımız dün NATO'nun ne kadar güçlü ve tetikte olduğunu, hatta Ortadoğu'daki durum nedeniyle Cumartesi gününden beri fazlasıyla tetikte olduğunu görmüş oldu” yanıtını verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
NATO Genel Sekreteri daha önce, İttifakın İran'a karşı savaş bağlamında örgütün kolektif savunma anlaşmasının 5. Maddesini uygulamaya hazır olduğunu belirtmişti.