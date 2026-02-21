https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/kopegiyle-birlikte-bindigi-otobuste-yolculari-seni-oldurecegim-diye-tehdit-etti-savciyim-dedi-1103689905.html

Köpeğiyle birlikte bindiği otobüste yolcuları 'seni öldüreceğim' diye tehdit etti, savcıyım dedi: Gözaltına alındı

İstanbul'da köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu söyleyen ve yolculardan birini 'seni öldüreceğim' diye tehdit eden kadın hakkında soruşturma... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

hakaret

tehdit

İstanbul'da yaşanan olayda toplu taşıma aracına köpeğiyle birlikte binen bir kadın kendisinin savcı olduğunu söyleyerek yolcuları tehdit etti. Yolculara 'seni öldüreceğim, yobaz' diyen kadının görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Kadın gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan kadının öğrenci olduğu belirlendi. Seni öldüreceğim diye tehdit ettiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.Söz konusu kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi. Kadının gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan , Y.S.’nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan ayrıldığı, halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirtildi.Çok sayıda suç kaydı çıktıŞüpheli Y.S'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edildi.

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, hakaret, tehdit