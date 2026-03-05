Türkiye
Okul saldırısında 165 kız çocuğu öldürülmüştü, bombalamadan kurtulanlar konuştu: 'İkinci füze sığınanları hedef aldı'
Okul saldırısında 165 kız çocuğu öldürülmüştü, bombalamadan kurtulanlar konuştu: 'İkinci füze sığınanları hedef aldı'
Sputnik Türkiye
İran'da 165 kız öğrencinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında ilk yardım ekibi görevlisi ve kızını saldırıda kaybeden bir baba konuştu. Açıklamalarında ikinci füzenin, ilk saldırıda hayatta kalıp dua odasına sığınanları hedef aldığını öne sürdüler.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sırasında İran’ın güneyinde bir okula düzenlenen ve 165 kız çocuğunun, 14 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıda, atılan 2 füzeden ikincisinin sığınanları hedef aldığı öne sürüldü.Middle East Eye'ın özel haberine göre, olay yerine gelen iki ilk yardım görevlisi ile hayatını kaybeden bir çocuğun babası, ikinci füzenin sığınanları hedef aldığını söyledi.Kızılay’a bağlı bir sağlık görevlisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:İkinci saldırıda kızını kaybeden Rohollah isimli bir baba ise verdiği demeçte, okuldan ilk saldırıdan sonra arandığını, kızının ilk saldırıdan sağ kurtulduğunun söylendiğini ve dua salonuna götürüldüğüne dair bilgi verildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:Rohollah, kızının doktor olma hayali kurduğunu ekledi.Ayrıca haberde, ABD ve İsrail'İn konu hakkında yorum isteğine yanıt vermediği belirtildi.
İran'da 165 kız öğrencinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında ilk yardım ekibi görevlisi ve kızını saldırıda kaybeden bir baba konuştu. Açıklamalarında saldırıdaki ikinci füzenin, ilk saldırıda hayatta kalıp dua odasına sığınanları hedef aldığını öne sürdüler.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sırasında İran’ın güneyinde bir okula düzenlenen ve 165 kız çocuğunun, 14 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıda, atılan 2 füzeden ikincisinin sığınanları hedef aldığı öne sürüldü.
Middle East Eye'ın özel haberine göre, olay yerine gelen iki ilk yardım görevlisi ile hayatını kaybeden bir çocuğun babası, ikinci füzenin sığınanları hedef aldığını söyledi.
Kızılay’a bağlı bir sağlık görevlisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“İlk bomba düştüğünde öğretmen ve müdür öğrencileri korumak için dua salonuna götürdü. Müdür velileri arayıp çocuklarını almalarını istedi. Ancak ikinci bomba o bölgeyi de vurdu. Sığınanların çok azı hayatta kaldı”
İkinci saldırıda kızını kaybeden Rohollah isimli bir baba ise verdiği demeçte, okuldan ilk saldırıdan sonra arandığını, kızının ilk saldırıdan sağ kurtulduğunun söylendiğini ve dua salonuna götürüldüğüne dair bilgi verildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
Okulun vurulduğunu ve kızımı almam gerektiğini söylediler. Okula vardığımda küçük kızım tamamen yanmıştı. Onu sadece hala elinde tuttuğu okul çantasından tanıyabildik”
Rohollah, kızının doktor olma hayali kurduğunu ekledi.
Ayrıca haberde, ABD ve İsrail'İn konu hakkında yorum isteğine yanıt vermediği belirtildi.
