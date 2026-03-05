https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/okul-saldirisinda-165-kiz-cocugu-oldurulmustu-bombalamadan-kurtulanlar-konustu-ikinci-fuze-1104018058.html

Okul saldırısında 165 kız çocuğu öldürülmüştü, bombalamadan kurtulanlar konuştu: 'İkinci füze sığınanları hedef aldı'

Okul saldırısında 165 kız çocuğu öldürülmüştü, bombalamadan kurtulanlar konuştu: 'İkinci füze sığınanları hedef aldı'

Sputnik Türkiye

İran'da 165 kız öğrencinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında ilk yardım ekibi görevlisi ve kızını saldırıda kaybeden bir baba konuştu. Açıklamalarında... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-05T02:46+0300

2026-03-05T02:46+0300

2026-03-05T02:46+0300

dünya

abd

i̇srail

i̇ran

okul

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103948746_2:0:678:380_1920x0_80_0_0_cbc4c17653470501e04f11e4dfc53a8a.jpg

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sırasında İran’ın güneyinde bir okula düzenlenen ve 165 kız çocuğunun, 14 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıda, atılan 2 füzeden ikincisinin sığınanları hedef aldığı öne sürüldü.Middle East Eye'ın özel haberine göre, olay yerine gelen iki ilk yardım görevlisi ile hayatını kaybeden bir çocuğun babası, ikinci füzenin sığınanları hedef aldığını söyledi.Kızılay’a bağlı bir sağlık görevlisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:İkinci saldırıda kızını kaybeden Rohollah isimli bir baba ise verdiği demeçte, okuldan ilk saldırıdan sonra arandığını, kızının ilk saldırıdan sağ kurtulduğunun söylendiğini ve dua salonuna götürüldüğüne dair bilgi verildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:Rohollah, kızının doktor olma hayali kurduğunu ekledi.Ayrıca haberde, ABD ve İsrail'İn konu hakkında yorum isteğine yanıt vermediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/iranin-ortadogudaki-iletisim-merkezlerini-hedef-almasi-abd-hava-savunmasindaki-catlaklari-ortaya-1104017742.html

i̇srail

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇srail, i̇ran, okul, saldırı