'İran’ın Ortadoğu’daki iletişim merkezlerini hedef alması, ABD hava savunmasındaki çatlakları ortaya çıkardı'

05.03.2026

Askeri uzman ve hava savunma tarihçisi Yuri Knutov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Ortadoğu’daki ABD radar istasyonlarının devre dışı bırakılması ciddi bir kayıp. Bu sistemler, Amerikan üslerini füze tehditlerine karşı korumada kilit rol oynuyor” dedi.Yaptığı açıklamada Knutov, şu ifadeleri kullandıAyrıca uzman, hasar gören altyapının yeniden işler hale getirilmesinin ABD’ye üç aya kadar mal olabileceğini öne sürdü.Knutov’a göre Amerikan iletişim tesislerinin hedef alınması, İran’ın ABD ve İsrail ordularına karşı yürüttüğü yıpratma taktiğinin bir parçası ve bu taktik şu aşamaları içerebilir:Açıklamasının devamında Knutov şu değerlendirmeyi yaptı:The New York Times daha önce yayımladığı uydu görüntülerinde, İran’ın füze ve İHA saldırılarının Ortadoğu’daki bazı Amerikan askeri tesislerindeki iletişim altyapısını devre dışı bıraktığını göstermişti.

