https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/iranin-ortadogudaki-iletisim-merkezlerini-hedef-almasi-abd-hava-savunmasindaki-catlaklari-ortaya-1104017742.html
'İran’ın Ortadoğu’daki iletişim merkezlerini hedef alması, ABD hava savunmasındaki çatlakları ortaya çıkardı'
Sputnik Türkiye
Askeri uzman ve hava savunma tarihçisi Yuri Knutov, İran'ın ABD radarlarını vurmasıyla ABD hava savunmasındaki eksikliği ortaya çıkardığını söyledi. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T02:23+0300
2026-03-05T02:23+0300
2026-03-05T02:23+0300
dünya
abd
i̇srail
i̇ran
the new york times (nyt)
füze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103895279_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_9236eb300686190e0a4077f4b11e4afa.jpg
Askeri uzman ve hava savunma tarihçisi Yuri Knutov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Ortadoğu’daki ABD radar istasyonlarının devre dışı bırakılması ciddi bir kayıp. Bu sistemler, Amerikan üslerini füze tehditlerine karşı korumada kilit rol oynuyor” dedi.Yaptığı açıklamada Knutov, şu ifadeleri kullandıAyrıca uzman, hasar gören altyapının yeniden işler hale getirilmesinin ABD’ye üç aya kadar mal olabileceğini öne sürdü.Knutov’a göre Amerikan iletişim tesislerinin hedef alınması, İran’ın ABD ve İsrail ordularına karşı yürüttüğü yıpratma taktiğinin bir parçası ve bu taktik şu aşamaları içerebilir:Açıklamasının devamında Knutov şu değerlendirmeyi yaptı:The New York Times daha önce yayımladığı uydu görüntülerinde, İran’ın füze ve İHA saldırılarının Ortadoğu’daki bazı Amerikan askeri tesislerindeki iletişim altyapısını devre dışı bıraktığını göstermişti.
i̇srail
i̇ran
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103895279_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_0834f1380ede1be7c0ba181070d7d1c9.jpg
abd, i̇srail, i̇ran, the new york times (nyt), füze
'İran’ın Ortadoğu’daki iletişim merkezlerini hedef alması, ABD hava savunmasındaki çatlakları ortaya çıkardı'
Askeri uzman ve hava savunma tarihçisi Yuri Knutov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Ortadoğu’daki ABD radar istasyonlarının devre dışı bırakılması ciddi bir kayıp. Bu sistemler, Amerikan üslerini füze tehditlerine karşı korumada kilit rol oynuyor” dedi.
Yaptığı açıklamada Knutov, şu ifadeleri kullandı
“Bu durum, Patriot füzeleri ile kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri dahil olmak üzere ABD hava savunma sistemlerinin tesisleri koruyamadığını ve etkisiz kaldığını gösterdi"
Ayrıca uzman, hasar gören altyapının yeniden işler hale getirilmesinin ABD’ye üç aya kadar mal olabileceğini öne sürdü.
Knutov’a göre Amerikan iletişim tesislerinin hedef alınması, İran’ın ABD ve İsrail ordularına karşı yürüttüğü yıpratma taktiğinin bir parçası ve bu taktik şu aşamaları içerebilir:
Halihazırda İHA’lar ve eski tip balistik füzelerin kullanımı
Ardından, ABD ve İsrail’in önleyici füze stoklarını tüketmek amacıyla daha modern füzelerle birlikte İHA’ların kullanılması
Kalan Amerikan ve İsrail hava savunma sistemlerini kolayca aşabilecek gelişmiş Fattah füzelerinin devreye sokulması
Açıklamasının devamında Knutov şu değerlendirmeyi yaptı:
İki tarafın füze sistemleri çalışır durumda kalabilir ancak mühimmatları tükenmiş olur. Bu da hem Amerikan askeri üslerine hem de İsrail genelinde ciddi hasara yol açabilir
The New York Times daha önce yayımladığı uydu görüntülerinde, İran’ın füze ve İHA saldırılarının Ortadoğu’daki bazı Amerikan askeri tesislerindeki iletişim altyapısını devre dışı bıraktığını göstermişti.