MİT ve Suriye istihbaratı ortak çalıştı: Bomba yüklü araç ele geçirildi
Şam’da sabotaj eylemi hazırlığındaki DEAŞ hücresine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye istihbaratı ortak operasyon düzenledi.Baskında, hücre üyeleri Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı. Operasyon sırasında, uzaktan patlatılmak üzere bırakılmış bomba yüklü araç da etkisiz hale getirildi; araçta yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu.Gözaltına alınan şüpheliler, sorgu ve hücrenin olası bağlantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Terörle Mücadele İdaresi’ne sevk edildi.
Şam’da sabotaj eylemi hazırlığındaki DEAŞ hücresine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye istihbaratı ortak operasyon düzenledi.
Baskında, hücre üyeleri Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı. Operasyon sırasında, uzaktan patlatılmak üzere bırakılmış bomba yüklü araç da etkisiz hale getirildi; araçta yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgu ve hücrenin olası bağlantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Terörle Mücadele İdaresi’ne sevk edildi.