MİT ve Suriye istihbaratı ortak çalıştı: Bomba yüklü araç ele geçirildi
MİT ve Suriye istihbaratı ortak çalıştı: Bomba yüklü araç ele geçirildi
Şam’da sabotaj eylemi hazırlığındaki DEAŞ hücresine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye istihbaratı ortak operasyon düzenledi.Baskında, hücre üyeleri Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı. Operasyon sırasında, uzaktan patlatılmak üzere bırakılmış bomba yüklü araç da etkisiz hale getirildi; araçta yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu.Gözaltına alınan şüpheliler, sorgu ve hücrenin olası bağlantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Terörle Mücadele İdaresi’ne sevk edildi.
türkiye, ortadoğu, suriye, mi̇t, şam, saldırı, bombalı saldırı, patlayıcı, patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı, patlayıcı madde, c-4 patlayıcı, patlayıcı madde, patlayıcı yüklü araç

MİT ve Suriye istihbaratı ortak çalıştı: Bomba yüklü araç ele geçirildi

21:07 05.03.2026
© AA / AABomba yüklü araç
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’nin başkenti Şam’da sabotaj eylemi hazırlığındaki DEAŞ hücresini tespit ederek Suriye istihbaratıyla ortak operasyon düzenledi. Baskında uzaktan patlatılmak üzere bırakılmış bomba yüklü araç etkisiz hale getirildi.
Şam’da sabotaj eylemi hazırlığındaki DEAŞ hücresine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye istihbaratı ortak operasyon düzenledi.
Baskında, hücre üyeleri Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı. Operasyon sırasında, uzaktan patlatılmak üzere bırakılmış bomba yüklü araç da etkisiz hale getirildi; araçta yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgu ve hücrenin olası bağlantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Terörle Mücadele İdaresi’ne sevk edildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Şam kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Olay sonrası Suriye güvenlik güçleri bölgede incelemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
DÜNYA
Şam’da bomba yüklü araç patladı: 1 yaralı
4 Eylül 2025, 00:12
