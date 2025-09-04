https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/samda-bomba-yuklu-arac-patladi-1-yarali-1099081110.html
Şam’da bomba yüklü araç patladı: 1 yaralı
2025-09-04T00:12+0300
Suriye'nin başkenti Şam'da, bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Kent merkezinde bulunan Mezze 86 Mahallesi'nde park halindeki araca yerleştirilen bomba düzeneği patladı.Patlamada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.
