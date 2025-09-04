Şam’da bomba yüklü araç patladı: 1 yaralı

Türkiye
Suriye'nin başkenti Şam'da, bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Kent merkezinde bulunan Mezze 86 Mahallesi'nde park halindeki araca yerleştirilen bomba düzeneği patladı.Patlamada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.
Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Şam kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Olay sonrası Suriye güvenlik güçleri bölgede incelemelerde bulundu.
Suriye’nin başkenti Şam’da, bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Suriye'nin başkenti Şam'da, bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kent merkezinde bulunan Mezze 86 Mahallesi'nde park halindeki araca yerleştirilen bomba düzeneği patladı.
Patlamada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.
