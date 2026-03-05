Türkiye
Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüş alışverişinde bulundukları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Hasanov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
21:19 05.03.2026 (güncellendi: 21:20 05.03.2026)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüş alışverişinde bulundukları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Hasanov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
