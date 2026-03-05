https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/milli-savunma-bakani-guler-azerbaycan-savunma-bakani-hasanov-ile-telefonda-gorustu-1104041563.html
Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüş alışverişinde bulundukları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T21:19+0300
2026-03-05T21:19+0300
2026-03-05T21:20+0300
dünya
milli savunma bakanı
milli savunma bakanlığı (msb)
yaşar güler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0b/1100107968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47bdff46d15e24bffb30b44dda6849b3.jpg
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Hasanov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/cumhurbaskani-erdogan-aliyevle-gorustu-1104038779.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0b/1100107968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb06bb9112946a9cc27bfd63e9c14fc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli savunma bakanı, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler
milli savunma bakanı, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler
Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
21:19 05.03.2026 (güncellendi: 21:20 05.03.2026)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüş alışverişinde bulundukları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Hasanov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.