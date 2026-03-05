Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü
türki̇ye
türkiye
azerbaycan
telefon
telefon görüşmesi
i̇ran
i̇srail
abd
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak Aliyev’e ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği öğrenildi.
türki̇ye
azerbaycan
i̇ran
i̇srail
abd
18:02 05.03.2026
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırı ele alındı.
Görüşmede, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak Aliyev’e ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği öğrenildi.
