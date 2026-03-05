https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/cumhurbaskani-erdogan-aliyevle-gorustu-1104038779.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak Aliyev'e ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği öğrenildi.

