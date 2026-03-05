https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/meteoroloji-saat-verdi-marmarada-yagis-etkili-olacak-1104019113.html

Meteoroloji saat verdi: Marmara'da yağış etkili olacak

Meteoroloji’ye göre 5 Mart’ta sabah saatlerinde Van’da hafif kar, akşam ve gece Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mart hava tahminlerine göre sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, geceden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Edirne – 14°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.İstanbul – 11°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.Kırklareli – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.Kocaeli – 15°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.EgeParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Afyonkarahisar – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.Denizli – 18°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.İzmir – 18°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.Manisa – 17°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.AkdenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Adana – 18°C: Parçalı bulutlu.Antalya – 19°C: Parçalı bulutlu.Hatay – 16°C: Parçalı bulutlu.Mersin – 18°C: Parçalı bulutlu.İç AnadoluParçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Ankara – 11°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.Eskişehir – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.Kayseri – 7°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.Konya – 12°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.Batı KaradenizParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Bolu – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.Düzce – 15°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.Kastamonu – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.Zonguldak – 11°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.Orta ve Doğu KaradenizParçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.Amasya – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.Samsun – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.Tokat – 9°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.Trabzon – 9°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.Doğu AnadoluParçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.Erzurum – -2°C: Parçalı bulutlu.Kars – -2°C: Parçalı bulutlu.Malatya – 8°C: Parçalı bulutlu.Van – 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı.Güneydoğu AnadoluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Diyarbakır – 13°C: Parçalı bulutlu.Gaziantep – 14°C: Parçalı bulutlu.Siirt – 12°C: Parçalı bulutlu.Şanlıurfa – 15°C: Parçalı bulutlu.

