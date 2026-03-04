Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/valilik-duyurdu-bir-ilimizde-egitime-ara-verildi-1104014256.html
Valilik duyurdu: Bir ilimizde eğitime ara verildi
Valilik duyurdu: Bir ilimizde eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
Ordu Valiliği, kentteki yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiğini, hamile, engelli, ağır kronik hastalığı olan... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T21:20+0300
2026-03-04T21:20+0300
türki̇ye
ordu valiliği
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
hava
hava durumu
okul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f8cf809ea56332c144a13cb754862f1e.jpg
Yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Ordu'nun Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve Korgan ilçelerindeki tüm okullarda, Çaybaşı, Fatsa, İkizce ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda taşımalı eğitime yarın ara verileceği bildirildi.Ordu Valiliği, hamile, engelli, ağır kronik hastalığı olan personel ve çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/orduda-kar-yagisi-egitimi-vurdu-bazi-ilcelerde-okullar-tatil-edildi-1103945818.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34078bcf6014a68ff28744a77907a527.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ordu valiliği, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, hava, hava durumu, okul
ordu valiliği, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, hava, hava durumu, okul

Valilik duyurdu: Bir ilimizde eğitime ara verildi

21:20 04.03.2026
© AAKar tatili son dakika
Kar tatili son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AA
Abone ol
Ordu Valiliği, kentteki yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiğini, hamile, engelli, ağır kronik hastalığı olan personel ve çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.
Yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Ordu'nun Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve Korgan ilçelerindeki tüm okullarda, Çaybaşı, Fatsa, İkizce ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda taşımalı eğitime yarın ara verileceği bildirildi.
Ordu Valiliği, hamile, engelli, ağır kronik hastalığı olan personel ve çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.
Okullara kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
TÜRKİYE
Ordu'da kar yağışı eğitimi vurdu: Bazı ilçelerde okullar tatil edildi
2 Mart, 18:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала