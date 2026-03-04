https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/valilik-duyurdu-bir-ilimizde-egitime-ara-verildi-1104014256.html
Valilik duyurdu: Bir ilimizde eğitime ara verildi
Valilik duyurdu: Bir ilimizde eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
Ordu Valiliği, kentteki yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiğini, hamile, engelli, ağır kronik hastalığı olan... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T21:20+0300
2026-03-04T21:20+0300
2026-03-04T21:20+0300
türki̇ye
ordu valiliği
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
hava
hava durumu
okul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f8cf809ea56332c144a13cb754862f1e.jpg
Yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Ordu'nun Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve Korgan ilçelerindeki tüm okullarda, Çaybaşı, Fatsa, İkizce ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda taşımalı eğitime yarın ara verileceği bildirildi.Ordu Valiliği, hamile, engelli, ağır kronik hastalığı olan personel ve çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/orduda-kar-yagisi-egitimi-vurdu-bazi-ilcelerde-okullar-tatil-edildi-1103945818.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34078bcf6014a68ff28744a77907a527.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ordu valiliği, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, hava, hava durumu, okul
ordu valiliği, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, hava, hava durumu, okul
Valilik duyurdu: Bir ilimizde eğitime ara verildi
Ordu Valiliği, kentteki yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiğini, hamile, engelli, ağır kronik hastalığı olan personel ve çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.
Yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Ordu'nun Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve Korgan ilçelerindeki tüm okullarda, Çaybaşı, Fatsa, İkizce ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda taşımalı eğitime yarın ara verileceği bildirildi.
Ordu Valiliği, hamile, engelli, ağır kronik hastalığı olan personel ve çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.