Valilik duyurdu: Bir ilimizde eğitime ara verildi

Ordu Valiliği, kentteki yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiğini, hamile, engelli, ağır kronik hastalığı olan... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

Yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Ordu'nun Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve Korgan ilçelerindeki tüm okullarda, Çaybaşı, Fatsa, İkizce ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda taşımalı eğitime yarın ara verileceği bildirildi.Ordu Valiliği, hamile, engelli, ağır kronik hastalığı olan personel ve çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

