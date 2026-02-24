https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/bitcoinde-sert-dusus-savrulmanin-sebebi-ne-kritik-esige-yaklasildi-mi-1103746513.html

Bitcoin'de sert düşüş: Savrulmanın sebebi ne? Kritik eşiğe yaklaşıldı mı?

ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal ettiği gümrük vergileri sonrası artan belirsizlik kripto piyasasında satış baskısını artırırken, Bitcoin yüzde 5'ten fazla değer... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Bitcoin gümrük tarifeleri ve jeopolitik risklerle 63 bin doların altına geriledi.Bitcoin zordaLider kripto para birimi Bitcoin eriyor. Yatırımcılar bir noktadan sonra dönüp yeniden rekor kıracağına inansa da Bitcoin'deki sert geri çekilme ve ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğinin kesilmesi zor günlerin devam edeceğine işaret ediyor.Gümrük tarifeleri sıkıntıya düşürdüABD'nin tüm dünyaya getirdiği yüzde 15'lik gümrük tarifesi ve İran'a karşı her an saldırabilme ihtimali Bitcoin'de yüzde 5 civarında düşüş meydana getirdi ve 63 bin doların altına indi. Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşma baskısı altında 62 bin 964 dolar seviyesine kadar geriledi.ABD'de Yüksek Mahkeme'nin iptal ettiği gümrük vergilerine ilişkin gerilim artarken Bitcoin yüzde 5′ten fazla değer kaybetti. Analistler, Bitcoin'deki düşüşü kripto para birimlerine özgü bir şoktan ziyade, klasik bir risk algısı sıfırlamasına benzetirken düşüşün yapısal bir çıkıştan ziyade taktiksel risk azaltma olduğunu belirtiyor.Değer kaybı yüzde 50'ye ulaştı: Ekim ayında zirveye ulaşmıştıBitcoin, geçen yıl ekim ayında 125 bin doları aşmasından bu yana düşüşünü sürdürürken, bu yıl yüzde 27, ekim ayındaki zirvesinden bu yana da yüzde 50 değer kaybetti.Analistler Bitcoin'in küresel likidite koşullarına karşı son derece hassas olmaya devam ettiğini belirtirken eğer piyasalar ticaret politikasını finansal koşulların sıkılaşması olarak yorumlarsa, bunu ilk hissedecek yatırım aracının da kripto paralar olduğunu savunuyor.Kritik eşik 60 bin dolar seviyesiBitcoin'de 60 bin dolar seviyesinin hem teknik hem de psikolojik açıdan kritik bir eşik olduğunu, bu desteğin kırılması halinde satış baskısının hızlanabileceğini belirten analistler, son dalgalanmanın sebebi olarak da, ABD'de yazılım sektörüne yönelik artan endişeler, jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklerin etkisine işaret ediyor.

