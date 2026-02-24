Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/bitcoinde-sert-dusus-savrulmanin-sebebi-ne-kritik-esige-yaklasildi-mi-1103746513.html
Bitcoin'de sert düşüş: Savrulmanın sebebi ne? Kritik eşiğe yaklaşıldı mı?
Bitcoin'de sert düşüş: Savrulmanın sebebi ne? Kritik eşiğe yaklaşıldı mı?
Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal ettiği gümrük vergileri sonrası artan belirsizlik kripto piyasasında satış baskısını artırırken, Bitcoin yüzde 5'ten fazla değer... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T09:31+0300
2026-02-24T09:31+0300
ekonomi̇
bitcoin
ether
ethereum
 ethereum
kripto
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101044226_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a958a7ec6cfdff5d7d2e4ba3faa0a15c.jpg
Bitcoin gümrük tarifeleri ve jeopolitik risklerle 63 bin doların altına geriledi.Bitcoin zordaLider kripto para birimi Bitcoin eriyor. Yatırımcılar bir noktadan sonra dönüp yeniden rekor kıracağına inansa da Bitcoin'deki sert geri çekilme ve ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğinin kesilmesi zor günlerin devam edeceğine işaret ediyor.Gümrük tarifeleri sıkıntıya düşürdüABD'nin tüm dünyaya getirdiği yüzde 15'lik gümrük tarifesi ve İran'a karşı her an saldırabilme ihtimali Bitcoin'de yüzde 5 civarında düşüş meydana getirdi ve 63 bin doların altına indi. Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşma baskısı altında 62 bin 964 dolar seviyesine kadar geriledi.ABD'de Yüksek Mahkeme'nin iptal ettiği gümrük vergilerine ilişkin gerilim artarken Bitcoin yüzde 5′ten fazla değer kaybetti. Analistler, Bitcoin'deki düşüşü kripto para birimlerine özgü bir şoktan ziyade, klasik bir risk algısı sıfırlamasına benzetirken düşüşün yapısal bir çıkıştan ziyade taktiksel risk azaltma olduğunu belirtiyor.Değer kaybı yüzde 50'ye ulaştı: Ekim ayında zirveye ulaşmıştıBitcoin, geçen yıl ekim ayında 125 bin doları aşmasından bu yana düşüşünü sürdürürken, bu yıl yüzde 27, ekim ayındaki zirvesinden bu yana da yüzde 50 değer kaybetti.Analistler Bitcoin'in küresel likidite koşullarına karşı son derece hassas olmaya devam ettiğini belirtirken eğer piyasalar ticaret politikasını finansal koşulların sıkılaşması olarak yorumlarsa, bunu ilk hissedecek yatırım aracının da kripto paralar olduğunu savunuyor.Kritik eşik 60 bin dolar seviyesiBitcoin'de 60 bin dolar seviyesinin hem teknik hem de psikolojik açıdan kritik bir eşik olduğunu, bu desteğin kırılması halinde satış baskısının hızlanabileceğini belirten analistler, son dalgalanmanın sebebi olarak da, ABD'de yazılım sektörüne yönelik artan endişeler, jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklerin etkisine işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/motorine-zam-geldi-tarihinde-ilk-kez-60-lirayi-gordu-1103745844.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101044226_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_609fd8d40a5f240a2c10cd25dcc123d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bitcoin, ether, ethereum,  ethereum, kripto, abd
bitcoin, ether, ethereum,  ethereum, kripto, abd

Bitcoin'de sert düşüş: Savrulmanın sebebi ne? Kritik eşiğe yaklaşıldı mı?

09:31 24.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBitcoin/Altın
Bitcoin/Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal ettiği gümrük vergileri sonrası artan belirsizlik kripto piyasasında satış baskısını artırırken, Bitcoin yüzde 5'ten fazla değer kaybederek 62 bin 964 dolara geriledi. Analistler ise Bitcoin'de 60 bin dolar seviyesinin kırılması halinde satışların daha da hızlanabileceğini bildiriyor.
Bitcoin gümrük tarifeleri ve jeopolitik risklerle 63 bin doların altına geriledi.

Bitcoin zorda

Lider kripto para birimi Bitcoin eriyor. Yatırımcılar bir noktadan sonra dönüp yeniden rekor kıracağına inansa da Bitcoin'deki sert geri çekilme ve ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğinin kesilmesi zor günlerin devam edeceğine işaret ediyor.

Gümrük tarifeleri sıkıntıya düşürdü

ABD'nin tüm dünyaya getirdiği yüzde 15'lik gümrük tarifesi ve İran'a karşı her an saldırabilme ihtimali Bitcoin'de yüzde 5 civarında düşüş meydana getirdi ve 63 bin doların altına indi. Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşma baskısı altında 62 bin 964 dolar seviyesine kadar geriledi.
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin iptal ettiği gümrük vergilerine ilişkin gerilim artarken Bitcoin yüzde 5′ten fazla değer kaybetti.
Analistler, Bitcoin'deki düşüşü kripto para birimlerine özgü bir şoktan ziyade, klasik bir risk algısı sıfırlamasına benzetirken düşüşün yapısal bir çıkıştan ziyade taktiksel risk azaltma olduğunu belirtiyor.

Değer kaybı yüzde 50'ye ulaştı: Ekim ayında zirveye ulaşmıştı

Bitcoin, geçen yıl ekim ayında 125 bin doları aşmasından bu yana düşüşünü sürdürürken, bu yıl yüzde 27, ekim ayındaki zirvesinden bu yana da yüzde 50 değer kaybetti.
Analistler Bitcoin'in küresel likidite koşullarına karşı son derece hassas olmaya devam ettiğini belirtirken eğer piyasalar ticaret politikasını finansal koşulların sıkılaşması olarak yorumlarsa, bunu ilk hissedecek yatırım aracının da kripto paralar olduğunu savunuyor.

Kritik eşik 60 bin dolar seviyesi

Bitcoin'de 60 bin dolar seviyesinin hem teknik hem de psikolojik açıdan kritik bir eşik olduğunu, bu desteğin kırılması halinde satış baskısının hızlanabileceğini belirten analistler, son dalgalanmanın sebebi olarak da, ABD'de yazılım sektörüne yönelik artan endişeler, jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklerin etkisine işaret ediyor.
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
EKONOMİ
Motorine zam geldi: Tarihinde ilk kez 60 lirayı gördü
09:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала