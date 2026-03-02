https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/avrupa-gaz-fiyatlari-yuzde-25in-uzerinde-yukseldi-1103932483.html
Avrupa gaz fiyatları yüzde 25’in üzerinde yükseldi
Sputnik Türkiye
Ortadoğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı üzerinden çok sayıda enerji sevkiyatının askıya alınmasının ardından, Hollanda ve İngiltere’de gösterge toptan gaz fiyatları pazartesi sabahı yüzde 25’in üzerinde yükseldi.
Ticaret kaynakları, Tahran'ın gemileri boğazdan geçmemeleri konusunda uyarmasının ardından tanker sahiplerinin çoğunun, büyük petrol şirketlerinin ve ticaret firmalarının Hürmüz Boğazı üzerinden ham petrol, yakıt ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarını durdurduğunu söyledi.Uzun süreli bir askıya alma ya da tam kapanma, gazın diğer kaynakları için küresel rekabeti artırarak uluslararası fiyatları yukarı çekeceği düşünülüyor.'Avrupa LNG'ye güveniyor'Gas Infrastructure Europe'un son verilerine göre, Avrupa kış boyunca azalan ve şu anda yaklaşık yüzde 30 doluluk oranında bulunan gaz depolarını doldurmak için de LNG ithalatına güveniyor.Mind Energy analistleri, 'Avrupa depoları geçen yılın aynı dönemine kıyasla zaten belirgin biçimde daha düşük seviyede ve Ortadoğu kaynaklı arz açığı Avrupa'daki fiyatlar üzerinde doğrudan etki yaratacaktır' dedi.Avrupa, Hürmüz'e ne kadar bağlı?SEB emtia analisti Ole Hvalbye, Reuters'a 'Avrupa'nın LNG ithalatının yaklaşık yüzde 8 ila 10'u dolaylı olarak Hürmüz akışlarına bağlı. Bir kesinti senaryosunda Asyalı alıcılar ABD LNG kargoları için agresif teklif verecek, bu da Atlantik havzasında arzı sıkılaştırarak Avrupa fiyatlarını keskin biçimde yükseltecektir' dedi.Fiyatlar daha da yükselebilirAnalistler, kesintinin uzaması halinde fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.
12:44 02.03.2026 (güncellendi: 12:45 02.03.2026)
ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan Ortadoğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı üzerinden çok sayıda enerji sevkiyatının askıya alınmasının ardından, Hollanda ve İngiltere’de gösterge toptan gaz fiyatları pazartesi sabahı yüzde 25’in üzerinde yükseldi.
Ticaret kaynakları, Tahran’ın gemileri boğazdan geçmemeleri konusunda uyarmasının ardından tanker sahiplerinin çoğunun, büyük petrol şirketlerinin ve ticaret firmalarının Hürmüz Boğazı üzerinden ham petrol, yakıt ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarını durdurduğunu söyledi.
Dünya genelindeki LNG sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 20’si
Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.
Uzun süreli bir askıya alma ya da tam kapanma, gazın diğer kaynakları için küresel rekabeti artırarak uluslararası fiyatları yukarı çekeceği düşünülüyor.
‘Avrupa LNG’ye güveniyor’
Gas Infrastructure Europe’un son verilerine göre, Avrupa kış boyunca azalan ve şu anda yaklaşık yüzde 30 doluluk oranında bulunan gaz depolarını doldurmak için de LNG ithalatına güveniyor.
Mind Energy analistleri, 'Avrupa depoları geçen yılın aynı dönemine kıyasla zaten belirgin biçimde daha düşük seviyede ve Ortadoğu kaynaklı arz açığı Avrupa’daki fiyatlar üzerinde doğrudan etki yaratacaktır' dedi.
Avrupa, Hürmüz’e ne kadar bağlı?
SEB emtia analisti Ole Hvalbye, Reuters’a 'Avrupa’nın LNG ithalatının yaklaşık yüzde 8 ila 10’u dolaylı olarak Hürmüz akışlarına bağlı. Bir kesinti senaryosunda Asyalı alıcılar ABD LNG kargoları için agresif teklif verecek, bu da Atlantik havzasında arzı sıkılaştırarak Avrupa fiyatlarını keskin biçimde yükseltecektir' dedi.
Fiyatlar daha da yükselebilir
Analistler, kesintinin uzaması halinde fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.