Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/israilin-iran-ve-lubnana-saldirilari-surerken-bati-seriada-yerlesimci-saldirilari-artti-1104028694.html
İsrail’in İran ve Lübnan’a saldırıları sürerken Batı Şeria’da yerleşimci saldırıları arttı
İsrail’in İran ve Lübnan’a saldırıları sürerken Batı Şeria’da yerleşimci saldırıları arttı
Sputnik Türkiye
İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli köylüler İsrail ordusunun yerleşimcileri koruduğunu ve hareket özgürlüklerinin tamamen kısıtlandığını söylüyor... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T13:05+0300
2026-03-05T13:05+0300
dünya
batı şeria
i̇srail
i̇ran
ortadoğu
duma
al jazeera
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104028531_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_0c49d31e085a22b1ab6637f6c06f6749.jpg
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından İsrail makamları Batı Şeria’daki kırsal yerleşimlere bildiriler dağıtarak bölgeler arası hareketi yasakladı. Köy girişlerindeki kapılar kapatıldı ve bazı yerlere yeni kontrol noktaları kuruldu.Filistinli köylüler bu durumun özellikle kırsal bölgelerde yaşayan toplulukları adeta kuşatma altına aldığını belirtiyor.Bir köy temsilcisi durumu Arap basınına şöyle anlattı:İnsani yardım kuruluşlarının da hareket kısıtlamaları nedeniyle birçok yerleşime ulaşamadığı bildiriliyor.Yerleşimci saldırılarıSon günlerde Batı Şeria’da çok sayıda yerleşimci saldırısı rapor edildi. Duma’ya yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Karyut kasabasında pazartesi günü iki Filistinli kardeşin bir grup yerleşimci tarafından öldürüldüğü bildirildi.Tanıklar, yerleşimcilerin Filistinli evlerine ateş açtığını ve saldırıların görüntülerinin kaydedildiğini aktardı.Köylüler ayrıca yerleşimcilerin silahlarla tehdit ettiğini, insanları dövdüğünü ve çocukları korkuttuğunu söylüyor.Saatler süren saldırıTanıklara göre pazar günü bazı yerleşimciler bir Filistinli yerleşimine girerek 70 yaşındaki bir adama saldırdı. Filistinlilerin karşılık vermesinin ardından bir yerleşimci havaya ateş açtı.Bunun ardından saatler süren şiddet olayları yaşandı. Görgü tanıkları, askerlerin olay yerine gelmesine rağmen saldırıların devam ettiğini söyledi.Yerleşimcilerin, köylüleri tekmeleyip dövdüğü, biber gazı kullandığı, su depolarını boşalttığı, araçlara ve evlere zarar verdiği aktarıldı.Olay sırasında bölgede bulunan İsrailli bir aktivist, yaşananları "şiddet patlaması" olarak tanımladı.“Ordu onları koruyor”Filistinli tanıklar ve bazı İsrailli aktivistler, askerlerin saldırıları engellemediğini ve bazı durumlarda yerleşimcileri koruduğunu iddia etti.Katar merkezli Al Jazeera'ye konuşan bir Filistinli köylü, askerlerden birinin kendisine "Burası İsrail toprağı. Ordu yerleşimcileri korumak için burada" dediğini söyledi.Çocuklar hedef oluyorBedevi topluluklarının yaşadığı bazı bölgelerde de benzer saldırıların yaşandığı bildirildi.Bir yerleşimci grubunun araçlarla bir köyün demir kapısına çarpması sonucu kapının açılırken 11 yaşındaki bir çocuğun elini yaraladığı aktarıldı.Köylüler, yerleşimcilerin ayrıca güvenlik kameralarını ve televizyonları çaldığını, bazı kişileri sopalarla yaraladığını söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/catismalarin-6-gunu-israilin-lubnan-ve-irana-saldirilari-devam-ediyor-iran-karsilik-veriyor-1104018360.html
batı şeria
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104028531_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_c9e28b2422a5b366994b792402adbc9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
batı şeria, i̇srail, i̇ran, ortadoğu, duma, al jazeera
batı şeria, i̇srail, i̇ran, ortadoğu, duma, al jazeera

İsrail’in İran ve Lübnan’a saldırıları sürerken Batı Şeria’da yerleşimci saldırıları arttı

13:05 05.03.2026
© Issam Rimawiİsrailli yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli kardeşlerin cenazesi
İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli kardeşlerin cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© Issam Rimawi
Abone ol
İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli köylüler İsrail ordusunun yerleşimcileri koruduğunu ve hareket özgürlüklerinin tamamen kısıtlandığını söylüyor. İsrailli yerleşimcilerin saldırılar başladıktan sonra öldürdüğü iki Filistinli kardeşi toprağa verildi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından İsrail makamları Batı Şeria’daki kırsal yerleşimlere bildiriler dağıtarak bölgeler arası hareketi yasakladı. Köy girişlerindeki kapılar kapatıldı ve bazı yerlere yeni kontrol noktaları kuruldu.
Filistinli köylüler bu durumun özellikle kırsal bölgelerde yaşayan toplulukları adeta kuşatma altına aldığını belirtiyor.
Bir köy temsilcisi durumu Arap basınına şöyle anlattı:
"Kimsenin giriş çıkışına izin verilmiyor. İnsanların yiyeceği ve suyu yok. Savaş başladığından beri kimse doktora gidemiyor, ekmek bile alamıyor."
İnsani yardım kuruluşlarının da hareket kısıtlamaları nedeniyle birçok yerleşime ulaşamadığı bildiriliyor.

Yerleşimci saldırıları

Son günlerde Batı Şeria’da çok sayıda yerleşimci saldırısı rapor edildi. Duma’ya yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Karyut kasabasında pazartesi günü iki Filistinli kardeşin bir grup yerleşimci tarafından öldürüldüğü bildirildi.
Tanıklar, yerleşimcilerin Filistinli evlerine ateş açtığını ve saldırıların görüntülerinin kaydedildiğini aktardı.
Köylüler ayrıca yerleşimcilerin silahlarla tehdit ettiğini, insanları dövdüğünü ve çocukları korkuttuğunu söylüyor.

Saatler süren saldırı

Tanıklara göre pazar günü bazı yerleşimciler bir Filistinli yerleşimine girerek 70 yaşındaki bir adama saldırdı. Filistinlilerin karşılık vermesinin ardından bir yerleşimci havaya ateş açtı.
Bunun ardından saatler süren şiddet olayları yaşandı. Görgü tanıkları, askerlerin olay yerine gelmesine rağmen saldırıların devam ettiğini söyledi.
Yerleşimcilerin, köylüleri tekmeleyip dövdüğü, biber gazı kullandığı, su depolarını boşalttığı, araçlara ve evlere zarar verdiği aktarıldı.
Olay sırasında bölgede bulunan İsrailli bir aktivist, yaşananları "şiddet patlaması" olarak tanımladı.

“Ordu onları koruyor”

Filistinli tanıklar ve bazı İsrailli aktivistler, askerlerin saldırıları engellemediğini ve bazı durumlarda yerleşimcileri koruduğunu iddia etti.
Katar merkezli Al Jazeera'ye konuşan bir Filistinli köylü, askerlerden birinin kendisine "Burası İsrail toprağı. Ordu yerleşimcileri korumak için burada" dediğini söyledi.

Çocuklar hedef oluyor

Bedevi topluluklarının yaşadığı bazı bölgelerde de benzer saldırıların yaşandığı bildirildi.
Bir yerleşimci grubunun araçlarla bir köyün demir kapısına çarpması sonucu kapının açılırken 11 yaşındaki bir çocuğun elini yaraladığı aktarıldı.
Köylüler, yerleşimcilerin ayrıca güvenlik kameralarını ve televizyonları çaldığını, bazı kişileri sopalarla yaraladığını söylüyor.
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
DÜNYA
Çatışmaların 6. günü: İsrail'in Lübnan ve İran'a saldırıları devam ediyor, İran karşılık veriyor
06:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала