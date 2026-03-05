https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/abd-senatosu-trump-savas-cikarirken-kongreye-sorsun-istemedi-karar-taslagi-reddedildi-1104017472.html
ABD Senatosu, 'Trump savaş çıkarırken Kongre'ye sorsun' istemedi: Karar taslağı reddedildi
ABD Senatosu, 'Trump savaş çıkarırken Kongre'ye sorsun' istemedi: Karar taslağı reddedildi
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu, Trump'ın İran saldırıları konusundaki eylemleri hakkında Kongreden izin almasını gerektirecek tasarıyı reddetti. Sonuç olarak, Trump'ın saldırı... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T01:22+0300
2026-03-05T01:22+0300
2026-03-05T01:22+0300
dünya
abd
abd senatosu
senato
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100918028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5482678318274b2d62592b8e847f095.jpg
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a yönelik askeri hamlelerini kısıtlayacak tasarıyı reddetti. Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların ortak hazırladığı ve amacı hava operasyonlarını durdurup İran’la yaşanacak çatışmalarda Kongre’den izin alınmasını zorunlu kılmak olan tasarı, oylama sonucu engellendi.100 üyeli Senato'da karar tasarısının ilerletilmemesi yönünde 52'ye 47'lik bir sonuç çıktı. Taslak ne içeriyordu?Reddedilen karar taslağı, ABD'nin İran'a karşı askeri harekatını, Kongre'nin açık onayı olmadan yasaklayacak ve başkanın, ABD'ye, topraklarına, vatandaşlarına veya ordusuna yönelik yakın bir tehdidi veya doğrudan saldırıyı püskürtmek dışında, Amerikan güçlerinin yetkisiz müdahalesini 30 gün içinde sona erdirmesini şart koşacaktı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının ardından, Kongre'deki onlarca Demokrat üye, Trump yönetimini riskleri artırmak ve anayasal gereklilikleri göz ardı etmekle sert bir şekilde eleştirerek, operasyonun amaçlarının açıkça gerekçelendirilmesini ve Kongre ve Amerikan kamuoyu önünde daha fazla şeffaflık talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/trump-buyuk-bir-askeri-guc-gosterisi-sergiliyoruz-1104017159.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100918028_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c7d85352d054ed223099eaae56ca1033.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd senatosu, senato, i̇ran
abd, abd senatosu, senato, i̇ran
ABD Senatosu, 'Trump savaş çıkarırken Kongre'ye sorsun' istemedi: Karar taslağı reddedildi
ABD Senatosu, Trump'ın İran saldırıları konusundaki eylemleri hakkında Kongreden izin almasını gerektirecek tasarıyı reddetti. Sonuç olarak, Trump'ın saldırı için artık Kongre'den izin alması gerekmeyecek.
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a yönelik askeri hamlelerini kısıtlayacak tasarıyı reddetti. Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların ortak hazırladığı ve amacı hava operasyonlarını durdurup İran’la yaşanacak çatışmalarda Kongre’den izin alınmasını zorunlu kılmak olan tasarı, oylama sonucu engellendi.
100 üyeli Senato'da karar tasarısının ilerletilmemesi yönünde 52'ye 47'lik bir sonuç çıktı.
Reddedilen karar taslağı, ABD'nin İran'a karşı askeri harekatını, Kongre'nin açık onayı olmadan yasaklayacak ve başkanın, ABD'ye, topraklarına, vatandaşlarına veya ordusuna yönelik yakın bir tehdidi veya doğrudan saldırıyı püskürtmek dışında, Amerikan güçlerinin yetkisiz müdahalesini 30 gün içinde sona erdirmesini şart koşacaktı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının ardından, Kongre'deki onlarca Demokrat üye, Trump yönetimini riskleri artırmak ve anayasal gereklilikleri göz ardı etmekle sert bir şekilde eleştirerek, operasyonun amaçlarının açıkça gerekçelendirilmesini ve Kongre ve Amerikan kamuoyu önünde daha fazla şeffaflık talep etti.