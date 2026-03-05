Türkiye
İran: Umman Körfezi'nde ABD uçak gemisine İHA saldırısı düzenlendi
İran: Umman Körfezi’nde ABD uçak gemisine İHA saldırısı düzenlendi
İran, Umman Körfezi'nde bulunan ABD'ye ait 'Abraham Lincoln' uçak gemisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları...
İran’ın Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İran Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Devrim Muhafızları Ordusu birimleri, Umman Körfezi’nde bulunan ABD’ye ait ‘Abraham Lincoln’ uçak gemisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.Açıklamada, "Umman Körfezi'nde bölgenin kontrolünü sağlamak amacıyla İran'ın deniz sınırlarına 340 kilometre kadar yaklaşan Abraham Lincoln uçak gemisi, İran Devrim Muhafızları Donanması'na ait İHA’larla saldırıya uğradı. Saldırının ardından gemi hızla bölgeden uzaklaşarak körfezden bin kilometreden fazla bir mesafeye çekildi" ifadelerine yer verildi.Geçen pazar günü İranlı askeri yetkililer, aynı uçak gemisine dört adet seyir füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırının ardından geminin Hint Okyanusu yönüne hareket ettiği belirtilmişti. Ancak ABD’li askeri yetkililer, geminin isabet aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.
22:02 05.03.2026
© US CENTCOM/HandoutABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde seyir gerçekleştiren Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun fotoğraflarını paylaştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde seyir gerçekleştiren Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun fotoğraflarını paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
İran, Umman Körfezi’nde bulunan ABD’ye ait ‘Abraham Lincoln’ uçak gemisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, geminin saldırının ardından bölgeden bin kilometreden fazla bir mesafeye çekildiğini iddia etti.
İran’ın Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İran Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Devrim Muhafızları Ordusu birimleri, Umman Körfezi’nde bulunan ABD’ye ait ‘Abraham Lincoln’ uçak gemisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.
Açıklamada, "Umman Körfezi'nde bölgenin kontrolünü sağlamak amacıyla İran'ın deniz sınırlarına 340 kilometre kadar yaklaşan Abraham Lincoln uçak gemisi, İran Devrim Muhafızları Donanması'na ait İHA’larla saldırıya uğradı. Saldırının ardından gemi hızla bölgeden uzaklaşarak körfezden bin kilometreden fazla bir mesafeye çekildi" ifadelerine yer verildi.
Geçen pazar günü İranlı askeri yetkililer, aynı uçak gemisine dört adet seyir füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırının ardından geminin Hint Okyanusu yönüne hareket ettiği belirtilmişti. Ancak ABD’li askeri yetkililer, geminin isabet aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.
İran, füze - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
DÜNYA
İran: ABD ve İsrail’e ait 3 İHA daha düşürüldü
17:24
