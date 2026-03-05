https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/iran-umman-korfezinde-abd-ucak-gemisine-iha-saldirisi-duzenlendi-1104042049.html

İran: Umman Körfezi’nde ABD uçak gemisine İHA saldırısı düzenlendi

05.03.2026

İran’ın Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İran Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Devrim Muhafızları Ordusu birimleri, Umman Körfezi’nde bulunan ABD’ye ait ‘Abraham Lincoln’ uçak gemisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.Açıklamada, "Umman Körfezi'nde bölgenin kontrolünü sağlamak amacıyla İran'ın deniz sınırlarına 340 kilometre kadar yaklaşan Abraham Lincoln uçak gemisi, İran Devrim Muhafızları Donanması'na ait İHA’larla saldırıya uğradı. Saldırının ardından gemi hızla bölgeden uzaklaşarak körfezden bin kilometreden fazla bir mesafeye çekildi" ifadelerine yer verildi.Geçen pazar günü İranlı askeri yetkililer, aynı uçak gemisine dört adet seyir füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırının ardından geminin Hint Okyanusu yönüne hareket ettiği belirtilmişti. Ancak ABD’li askeri yetkililer, geminin isabet aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

