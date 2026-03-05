https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/iran-abd-ve-israile-ait-3-iha-daha-dusuruldu-1104038224.html

İran: ABD ve İsrail’e ait 3 İHA daha düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail tarafından fırlatıldığı belirtilen üç Hermes ve bir MQ-9 tipi insansız hava aracının ülkenin batı, güneybatı ve... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD ve İsrail ile süren çatışma kapsamında üç insansız hava aracının (İHA) daha vurulduğunu duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı, güneybatı ve güney bölgeleri üzerinde üç Hermes ve bir MQ-9 tipi İHA’nın tespit edilerek modern hava savunma sistemleriyle imha edildiği belirtildi.ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran topraklarındaki hedeflere, başkent Tahran da dahil olmak üzere, hava saldırıları başlatmış; saldırılarda sivil kayıplar ve ciddi hasar meydana geldiği bildirilmişti. İran, buna karşılık İsrail topraklarına ve Ortadoğu bölgesindeki ABD askeri tesislerine misilleme saldırıları düzenliyor.

