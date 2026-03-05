Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/iran-savasiyla-petrol-fiyatlari-yukseliyor-brent-petrol-ne-kadar-1104042876.html
İran savaşıyla petrol fiyatları yükseliyor: Brent petrol ne kadar?
İran savaşıyla petrol fiyatları yükseliyor: Brent petrol ne kadar?
Sputnik Türkiye
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının ardından gelen misillemeler, enerji arzında belirsizlik yaratarak petrol fiyatlarını artırdı. Brent petrol varili 85.22... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T23:29+0300
2026-03-05T23:29+0300
ekonomi̇
abd
i̇ran
i̇srail
brent petrol
benzin
benzin fiyatları
kurşunlu benzin
benzin istasyonu
mazot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103984/00/1039840027_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_2b92c33ed70606b17e4c12c9fa6e6172.jpg
İran’ın İsrail ve ABD üslerine misilleme saldırıları, enerji arzında belirsizlik yaratarak Brent petrol fiyatını 85 dolara kadar çıkardı.ABD’de benzin fiyatları da galon başına 3.25 dolara çıkarak yüzde 9 arttı. Yüksek petrol fiyatları perakende ve havayolu hisselerini olumsuz etkiledi. Amerikan hava yolu şirketleri borsada sert düşüş yaşadı. Dow Jones ve Nasdaq değer kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/iran-abd-ve-israile-ait-3-iha-daha-dusuruldu-1104038224.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103984/00/1039840027_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9458db1c2944bf47fc2ee15397d7e3fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, i̇srail, brent petrol, benzin, benzin fiyatları, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, mazot, motorin, lpg, lpg tankeri
abd, i̇ran, i̇srail, brent petrol, benzin, benzin fiyatları, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, mazot, motorin, lpg, lpg tankeri

İran savaşıyla petrol fiyatları yükseliyor: Brent petrol ne kadar?

23:29 05.03.2026
© AP Photo / Fay Abuelgasimİran, Basra Körfezi, petrol tankeri
İran, Basra Körfezi, petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Fay Abuelgasim
Abone ol
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının ardından gelen misillemeler, enerji arzında belirsizlik yaratarak petrol fiyatlarını artırdı. Brent petrol varili 85.22 dolara, ABD standart petrolü varili 80.67 dolara yükseldi.
İran’ın İsrail ve ABD üslerine misilleme saldırıları, enerji arzında belirsizlik yaratarak Brent petrol fiyatını 85 dolara kadar çıkardı.
ABD’de benzin fiyatları da galon başına 3.25 dolara çıkarak yüzde 9 arttı. Yüksek petrol fiyatları perakende ve havayolu hisselerini olumsuz etkiledi.
Amerikan hava yolu şirketleri borsada sert düşüş yaşadı. Dow Jones ve Nasdaq değer kaybetti.
İran, füze - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
DÜNYA
İran: ABD ve İsrail’e ait 3 İHA daha düşürüldü
17:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала