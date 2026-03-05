https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/iran-savasiyla-petrol-fiyatlari-yukseliyor-brent-petrol-ne-kadar-1104042876.html
İran savaşıyla petrol fiyatları yükseliyor: Brent petrol ne kadar?
Sputnik Türkiye
2026-03-05T23:29+0300
2026-03-05T23:29+0300
2026-03-05T23:29+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103984/00/1039840027_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_2b92c33ed70606b17e4c12c9fa6e6172.jpg
İran’ın İsrail ve ABD üslerine misilleme saldırıları, enerji arzında belirsizlik yaratarak Brent petrol fiyatını 85 dolara kadar çıkardı.ABD’de benzin fiyatları da galon başına 3.25 dolara çıkarak yüzde 9 arttı. Yüksek petrol fiyatları perakende ve havayolu hisselerini olumsuz etkiledi. Amerikan hava yolu şirketleri borsada sert düşüş yaşadı. Dow Jones ve Nasdaq değer kaybetti.
i̇ran
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103984/00/1039840027_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9458db1c2944bf47fc2ee15397d7e3fa.jpg
abd, i̇ran, i̇srail, brent petrol, benzin, benzin fiyatları, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, mazot, motorin, lpg, lpg tankeri
İran savaşıyla petrol fiyatları yükseliyor: Brent petrol ne kadar?
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının ardından gelen misillemeler, enerji arzında belirsizlik yaratarak petrol fiyatlarını artırdı. Brent petrol varili 85.22 dolara, ABD standart petrolü varili 80.67 dolara yükseldi.
İran’ın İsrail ve ABD üslerine misilleme saldırıları, enerji arzında belirsizlik yaratarak Brent petrol fiyatını 85 dolara kadar çıkardı.
ABD’de benzin fiyatları da galon başına 3.25 dolara çıkarak yüzde 9 arttı. Yüksek petrol fiyatları perakende ve havayolu hisselerini olumsuz etkiledi.
Amerikan hava yolu şirketleri borsada sert düşüş yaşadı. Dow Jones ve Nasdaq değer kaybetti.