Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/icisleri-bakani-ciftci-sinir-illerinin-valileri-ile-guvenlik-toplantisi-yapti-1104033333.html
İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır illerinin valileri ile güvenlik toplantısı yaptı
İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır illerinin valileri ile güvenlik toplantısı yaptı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır illeri valileri ile güvenlik toplantısı yaptı. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T14:53+0300
2026-03-05T15:02+0300
türki̇ye
mustafa çiftçi
i̇çişleri bakanlığı
sınır
sınır ihlali
güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104033004_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_ec547fc7adcf6ba3d573113b7f212467.jpg
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı6 ilin valisi ile güvenlik toplantısı Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Çiftçi, video konferans sistemi üzerinden sınır illerdeki valilerle güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı.İlgili birimlerin sahadaki uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Sınır hattının güvenliği hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde sürdürülen faaliyetlerin devamı ve vatandaşların huzuru için yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıya, bakan yardımcıları ile ilgili birimlerin yöneticileri, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay valileri katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/msb-hava-sahamiza-yonelen-iran-balistik-muhimmati-imha-edildi-1103996745.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104033004_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_9a09c30ef8e75954ba773a9e7393c40b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, sınır, sınır ihlali, güvenlik
mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, sınır, sınır ihlali, güvenlik

İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır illerinin valileri ile güvenlik toplantısı yaptı

14:53 05.03.2026 (güncellendi: 15:02 05.03.2026)
İçişleri Bakanlığı sosyal medya
İçişleri Bakanlığı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
Abone ol
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır illeri valileri ile güvenlik toplantısı yaptı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı

6 ilin valisi ile güvenlik toplantısı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Çiftçi, video konferans sistemi üzerinden sınır illerdeki valilerle güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı.
İlgili birimlerin sahadaki uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Sınır hattının güvenliği hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde sürdürülen faaliyetlerin devamı ve vatandaşların huzuru için yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıya, bakan yardımcıları ile ilgili birimlerin yöneticileri, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay valileri katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
TÜRKİYE
MSB: İran'dan ateşlenen, Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat imha edildi
Dün, 14:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала