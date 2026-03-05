https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/icisleri-bakani-ciftci-sinir-illerinin-valileri-ile-guvenlik-toplantisi-yapti-1104033333.html

İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır illerinin valileri ile güvenlik toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır illerinin valileri ile güvenlik toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır illeri valileri ile güvenlik toplantısı yaptı. 05.03.2026

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı6 ilin valisi ile güvenlik toplantısı Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Çiftçi, video konferans sistemi üzerinden sınır illerdeki valilerle güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı.İlgili birimlerin sahadaki uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Sınır hattının güvenliği hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde sürdürülen faaliyetlerin devamı ve vatandaşların huzuru için yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıya, bakan yardımcıları ile ilgili birimlerin yöneticileri, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay valileri katıldı.

