Rus ordusu Donbass’ta bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri birimleri, aktif eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yarovaya yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 215 askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 22 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın askeri sanayisini besleyen enerji ve ulaşım tesislerini, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı yerleri, ayrıca 152 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 8 güdümlü uçak bombasını, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 410 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.