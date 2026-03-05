Rus ordusu Donbass’ta bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. 05.03.2026
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri birimleri, aktif eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yarovaya yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 215 askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 22 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın askeri sanayisini besleyen enerji ve ulaşım tesislerini, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı yerleri, ayrıca 152 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 8 güdümlü uçak bombasını, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 410 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
12:57 05.03.2026
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri birimleri, aktif eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yarovaya yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 215 askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 22 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın askeri sanayisini besleyen enerji ve ulaşım tesislerini, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı yerleri, ayrıca 152 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 8 güdümlü uçak bombasını, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 410 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
