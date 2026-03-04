https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/fatma-nur-ogretmeni-olduren-ogrencinin-ifadesi-ortaya-cikti-1103995202.html

Fatma Nur öğretmeni öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı

Fatma Nur öğretmeni öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren öğrencisi F.S.B'nin ifadesi ortaya çıktı. F.S.B olayı planlamadığını savundu. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-04T14:24+0300

2026-03-04T14:24+0300

2026-03-04T14:24+0300

türki̇ye

öğretmen

fatma nur çelik

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103967980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_237d67f8f18a0a06fb0bc94addbdcaeb.jpg

İstanbul Çekmeköy’de 2 Şubat’ta Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik ile birlikte Z.A. ve öğrenci S.K.’yi yanında taşıdığı bıçakla yaraladı. Olayda ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F.S.B., “görevi başındaki memuru kasten öldürmek” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürerken, zanlının ilk ifadesi de ortaya çıktı.'İntihar etmeyi planladım'Yenişafak'tan Burak Doğan’ın haberine göre, Fatma öğretmeni öldüren 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B.'nin ifadesinde dikkat çekici detaylar yer aldı.Zanlı, olaydan iki gün önce sevgilisinden ayrıldığını, bu nedenle okula rehber öğretmeni Şeyda Hoca ile görüşmek amacıyla gittiğini söyledi. Öğretmeni bulamayınca strese girdiğini ve “sesler duymaya başladığını” öne süren F.S.B., görüşmenin ardından intihar etmeyi planladığını iddia etti.'Sınıfa rastgele girdim'İfadesinde rastgele bir sınıfa girerek ilk gördüğü kişiye saldırdığını belirten zanlı, “Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum” dedi. Fatma Nur Çelik’in daha önce biyoloji dersine girdiğini hatırladığını ancak aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade etti. Zeynep öğretmeni kimya dersinden tanıdığını, onunla da bir sorunu olmadığını; öğrenci Salih’i ise önceden tanımadığını söyledi.'Planlı değildi'Yanında her zaman bıçak taşıdığını belirten F.S.B., olayın planlı olmadığını, kendisini azmettiren kimse bulunmadığını savundu. Zanlı, yaralanan kişilerden özür dilediğini de ifadesine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fatma-nur-ogretmeni-oldurmustu-supheli-ogrenci-tutuklandi-1103973781.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öğretmen, fatma nur çelik, i̇stanbul