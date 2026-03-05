https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/dolabin-arkasindaki-ozel-bolmede-yakalanmisti-feto-firarisi-eski-bassavci-vekili-sadan-sakinan-1104035059.html
Dolabın arkasındaki özel bölmede yakalanmıştı: FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Şadan Sakınan adliye sevk edildi
Dolabın arkasındaki özel bölmede yakalanmıştı: FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Şadan Sakınan adliye sevk edildi
Sputnik Türkiye
10 yıldır firari olarak aranan eski başsavcı vekili Şadan Sakınan adliyeye sevk edildi. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T15:36+0300
2026-03-05T15:36+0300
2026-03-05T15:36+0300
türki̇ye
şadan sakınan
fetö
cumhuriyet başsavcılığı
i̇çişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104034830_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_42c43afe7f562529bf8b401731ac918f.jpg
FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan ve Ankara'da saklandığı evde dolabın arkasındaki özel bölmede yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, Ankara Adliyesine sevk edildi.Gri listede aranıyorduAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.Bu kapsamda, hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar gri listesinde" yer alan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edilmişti.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Mart'ta Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/fetonun-sozde-deniz-kuvvetleri-komutanligi-sorumlusu-yakalandi-teror-arananlar-listesindeydi--1103749408.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104034830_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e9ec60c239d4a8bc79e6e7c92ad6fde6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şadan sakınan, fetö, cumhuriyet başsavcılığı, i̇çişleri bakanlığı
şadan sakınan, fetö, cumhuriyet başsavcılığı, i̇çişleri bakanlığı
Dolabın arkasındaki özel bölmede yakalanmıştı: FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Şadan Sakınan adliye sevk edildi
10 yıldır firari olarak aranan eski başsavcı vekili Şadan Sakınan adliyeye sevk edildi.
FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan ve Ankara'da saklandığı evde dolabın arkasındaki özel bölmede yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, Ankara Adliyesine sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.
Bu kapsamda, hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar gri listesinde" yer alan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edilmişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Mart'ta Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alınmıştı.