Dolabın arkasındaki özel bölmede yakalanmıştı: FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Şadan Sakınan adliye sevk edildi

10 yıldır firari olarak aranan eski başsavcı vekili Şadan Sakınan adliyeye sevk edildi. 05.03.2026, Sputnik Türkiye

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan ve Ankara'da saklandığı evde dolabın arkasındaki özel bölmede yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, Ankara Adliyesine sevk edildi.Gri listede aranıyorduAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.Bu kapsamda, hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar gri listesinde" yer alan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edilmişti.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Mart'ta Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alınmıştı.

