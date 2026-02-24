FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu yakalandı: Terör arananlar listesindeydi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/fetonun-sozde-deniz-kuvvetleri-komutanligi-sorumlusu-yakalandi-teror-arananlar-listesindeydi--1103749408.html
İstanbul'da yapılan operasyonda FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu Bedrettin Günebatmaz yakalandı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı'nın 'terör arananlar' listesinde sarı kategoride yer alan Bedrettin Günebatmaz, İstanbul'da yakalandı. Günebatmaz'ın mahrem yapılanma içerisinde 'müdür' konumunda olduğu belirtildi. MİT ile ortak operasyon düzenlendiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.Çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Terör Arananlar" listesinde sarı kategoride yer alan ve örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında sözde "müdür" konumunda bulunan Bedrettin Günebakmaz'ın kentte olduğu tespit edildi.Yapılan teknik ve fiziki takipte Günebakmaz'ın, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya'da hesap artışı ile örgütün yurt dışı yapılanmasında kaydı olduğu ve hakkında Gölcük'te askerlerle ilgilenen kimya öğretmeni olduğu şeklinde beyanlar bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli, Üsküdar'da düzenlenen operasyonda yakalandı.Sahte kimliklerle kendini tanıttığı ortaya çıktıYapılan incelemede, şüphelinin kendini farklı biri olarak tanıtarak kira kontratı yaptığı, elektrik, su, doğal gaz aboneliklerini başkaları adına açtırdığı, dışarı çıkması gerektiğinde kendini gizlemek ve kameralara yakalanmamak için çok sayıda kep, bere ve gözlük bulundurduğu belirlendi.Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı'nın 'terör arananlar' listesinde sarı kategoride yer alan Bedrettin Günebatmaz, İstanbul'da yakalandı. Günebatmaz'ın mahrem yapılanma içerisinde 'müdür' konumunda olduğu belirtildi.
MİT ile ortak operasyon düzenlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Terör Arananlar" listesinde sarı kategoride yer alan ve örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında sözde "müdür" konumunda bulunan Bedrettin Günebakmaz'ın kentte olduğu tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takipte Günebakmaz'ın, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya'da hesap artışı ile örgütün yurt dışı yapılanmasında kaydı olduğu ve hakkında Gölcük'te askerlerle ilgilenen kimya öğretmeni olduğu şeklinde beyanlar bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli, Üsküdar'da düzenlenen operasyonda yakalandı.
Sahte kimliklerle kendini tanıttığı ortaya çıktı
Yapılan incelemede, şüphelinin kendini farklı biri olarak tanıtarak kira kontratı yaptığı, elektrik, su, doğal gaz aboneliklerini başkaları adına açtırdığı, dışarı çıkması gerektiğinde kendini gizlemek ve kameralara yakalanmamak için çok sayıda kep, bere ve gözlük bulundurduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.