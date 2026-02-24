Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/fetonun-sozde-deniz-kuvvetleri-komutanligi-sorumlusu-yakalandi-teror-arananlar-listesindeydi--1103749408.html
FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu yakalandı: Terör arananlar listesindeydi
FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu yakalandı: Terör arananlar listesindeydi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yapılan operasyonda FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu Bedrettin Günebatmaz yakalandı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T11:02+0300
2026-02-24T11:02+0300
türki̇ye
deniz kuvvetleri komutanlığı
mi̇t
i̇çişleri bakanlığı
i̇stanbul
fetö
fetö soruşturması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı'nın 'terör arananlar' listesinde sarı kategoride yer alan Bedrettin Günebatmaz, İstanbul'da yakalandı. Günebatmaz'ın mahrem yapılanma içerisinde 'müdür' konumunda olduğu belirtildi. MİT ile ortak operasyon düzenlendiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.Çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Terör Arananlar" listesinde sarı kategoride yer alan ve örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında sözde "müdür" konumunda bulunan Bedrettin Günebakmaz'ın kentte olduğu tespit edildi.Yapılan teknik ve fiziki takipte Günebakmaz'ın, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya'da hesap artışı ile örgütün yurt dışı yapılanmasında kaydı olduğu ve hakkında Gölcük'te askerlerle ilgilenen kimya öğretmeni olduğu şeklinde beyanlar bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli, Üsküdar'da düzenlenen operasyonda yakalandı.Sahte kimliklerle kendini tanıttığı ortaya çıktıYapılan incelemede, şüphelinin kendini farklı biri olarak tanıtarak kira kontratı yaptığı, elektrik, su, doğal gaz aboneliklerini başkaları adına açtırdığı, dışarı çıkması gerektiğinde kendini gizlemek ve kameralara yakalanmamak için çok sayıda kep, bere ve gözlük bulundurduğu belirlendi.Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/11-ilde-feto-sorusturmasi-52-vergi-mufettisi-tutuklandi-1103548988.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_15:0:1510:1121_1920x0_80_0_0_7fce1dcc67a7504b5503de2755268a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deniz kuvvetleri komutanlığı, mi̇t, i̇çişleri bakanlığı, i̇stanbul, fetö, fetö soruşturması
deniz kuvvetleri komutanlığı, mi̇t, i̇çişleri bakanlığı, i̇stanbul, fetö, fetö soruşturması

FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu yakalandı: Terör arananlar listesindeydi

11:02 24.02.2026
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© AA
Abone ol
İstanbul'da yapılan operasyonda FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu Bedrettin Günebatmaz yakalandı.
FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı'nın 'terör arananlar' listesinde sarı kategoride yer alan Bedrettin Günebatmaz, İstanbul'da yakalandı. Günebatmaz'ın mahrem yapılanma içerisinde 'müdür' konumunda olduğu belirtildi.

MİT ile ortak operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Terör Arananlar" listesinde sarı kategoride yer alan ve örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında sözde "müdür" konumunda bulunan Bedrettin Günebakmaz'ın kentte olduğu tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takipte Günebakmaz'ın, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya'da hesap artışı ile örgütün yurt dışı yapılanmasında kaydı olduğu ve hakkında Gölcük'te askerlerle ilgilenen kimya öğretmeni olduğu şeklinde beyanlar bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli, Üsküdar'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Sahte kimliklerle kendini tanıttığı ortaya çıktı

Yapılan incelemede, şüphelinin kendini farklı biri olarak tanıtarak kira kontratı yaptığı, elektrik, su, doğal gaz aboneliklerini başkaları adına açtırdığı, dışarı çıkması gerektiğinde kendini gizlemek ve kameralara yakalanmamak için çok sayıda kep, bere ve gözlük bulundurduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
TÜRKİYE
11 ilde FETÖ soruşturması: 52 vergi müfettişi tutuklandı
16 Şubat, 20:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала