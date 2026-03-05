https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/deterjanli-kahve-dosyasinda-1-milyon-500-bin-liralik-uzlasi-1104021541.html
Deterjanlı kahve dosyasında 1 milyon 500 bin liralık uzlaşı
Deterjanlı kahve dosyasında 1 milyon 500 bin liralık uzlaşı
İstanbul Beyoğlu'nda bir kafede içtiği Türk kahvesinin deterjan ile yapılması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan genç mühendis Ayben Ö.T. ile...
İstanbul Beyoğlu’nda 17 Kasım 2025’te yaşanan olayda genç mühendis Ayben Ö.T., bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Yürütülen soruşturma kapsamında Ayben Ö.T.’nin içtiği kahvenin deterjan ile yapıldığı belirlenirken, işletme sahibi ile kahveyi yapan kişilerin de arasında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulandı.Savcılığın sevk yazısında olayın detayları yer aldıSavcılığın sevk yazısında, şüphelilerin eylemlerinde herhangi bir kasıt unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Olayın, şüpheli Sıla Nur Ö.’nün kafenin kalabalık olması üzerine Münire A.’dan yardım istemesiyle yaşandığı kaydedildi.Buna göre Münire A., daha önce bilmediği kafe mutfağına girerek üzerinde hiçbir etiket bulunmayan şişe içerisindeki sıvı maddeyi doğrudan kahve yapımında kullandı. Bu nedenle kahvenin deterjan ile hazırlanması sonucu olay meydana geldi.Soruşturma tamamlandı, takipsizlik kararı verildiOlaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Takipsizlik kararında Ayben Ö.T. “mağdur”, Mustafa Emre T. “müşteki” sıfatıyla yer aldı.Dosyada Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. ise “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.Taraflar 1 milyon 500 bin liraya uzlaştıKararda, şüphelilere isnat edilen suçun uzlaşma kapsamında kalan suçlardan olduğu belirtildi. Yapılan müzakereler sonucunda Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.’nün müşteki tarafa toplam 1 milyon 500 bin lira ödediği ve tarafların uzlaşmaya vardığı kaydedildi.Bilirkişi raporu: Kusur bulunmadıTakipsizlik kararında bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, şüpheli Münire A.’nın iş yerinin mutfağında bulunan, içme suyuyla karıştırılmaya müsait ve üzerinde etiket bulunmayan sıvı maddenin niteliği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığı ifade edildi.Bu nedenle söz konusu maddenin farkında olmadan kahve yapımında kullanılmış olmasının kusur teşkil etmediği, dolayısıyla olayın meydana gelmesinde Münire A.’nın, Ayben Ö.T.’nin yaralanmasında herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiSavcılık, dosyada yer alan tüm değerlendirmeler doğrultusunda şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.
