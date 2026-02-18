https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/iklim-krizi-kahveyi-vurdu-uretici-ulkelerde-zararli-sicaklar-hizla-artiyor-1103604281.html

İklim krizi kahveyi vurdu: Üretici ülkelerde 'zararlı sıcaklar' hızla artıyor

Yeni yayımlanan bir analize göre, küresel ısınma kahve üretimini doğrudan etkiliyor. Analize göre, küresel ısınmanın en yoğun hissedildiği bölgelerde yer alan...

Kahve yetiştiren ülkeler, küresel ısınmanın en sert hissedilen bölgeleri haline geldi. İklim araştırma kuruluşu Climate Central tarafından yapılan analizde, 2021 ila 2025 döneminde kahve yetiştirilen bölgelerde 30 derecenin üzerindeki gün sayısının, karbon kirliliğinin olmadığı varsayımsal bir dünyaya kıyasla ciddi biçimde arttığını ortaya koyuldu.Analize göre, dünya kahve arzının yüzde 75'ini karşılayan üretici beş ülke, yılda ortalama 57 ek 'kahve için oldukça zararlı sıcaklıkta gün' yaşadı.Hava sıcaklığının 30 üzeri olması kahve üretimini riske atıyorKahve bitkileri, özellikle en değerli tür olan arabica, 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda strese giriyor. Verim düşüyor, hastalık riski artıyor.Dünya genelinde günde yaklaşık 2 milyar fincan kahve tüketiliyor. Ancak sektör baskı altında. World Bank verilerine göre arabica ve robusta kahve fiyatları 2023-2025 arasında neredeyse iki katına çıktı. Şubat 2025’te kahve fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.En fazla etkilenen ülkelerAnalize göre:Özellikle Etiyopya’da 4 milyondan fazla hane geçimini kahveden sağlıyor. Kahve, ülkenin ihracat gelirlerinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.Uzmanlar bazı çekirdek türlerinin diğerlerine göre sıcaktan daha fazla etkilendiğini belirtti. Örneğin, Etiyopya'da üretilen arabica, doğrudan güneş ışığına karşı hassas; yeterli gölgelik alan olmadığında ağaçlar daha az meyve veriyor ve hastalıklara açık hale geliyor.

