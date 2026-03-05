Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/cumhurbaskani-erdogan-irana-gerekli-itirazlarda-bulunduk-1104040917.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli itirazlarda bulunduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli itirazlarda bulunduk
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen esnaf ve sanatkârlarla iftar programında konuşma yapıyor. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T20:22+0300
2026-03-05T20:22+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103737153_0:196:3016:1893_1920x0_80_0_0_ba7d93b8cb7d24dcb1edd9d1a80eba48.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103737153_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_14ba0cca59aa68a336f90587a68cbbf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti genel merkezi
türkiye, recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti genel merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli itirazlarda bulunduk

20:22 05.03.2026
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© AA / Utku Uçrak
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen esnaf ve sanatkârlarla iftar programında konuşma yapıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала