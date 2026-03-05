Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileriyle bölgesel ve küresel... 05.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sivil ölümlerinden üzüntü duyduklarını ve çatışmaların bölgeye yayılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Çatışmaların uzamasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık yaratacağını ifade eden Erdoğan, diplomasi ve müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye’nin çaba gösterdiğini söyledi.Erdoğan ayrıca, çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasında savunma işbirliğinin artırılmasını gerekli kıldığını ve savunma sanayiinde ortak adımların hızlandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü

19:41 05.03.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sivil ölümlerinden üzüntü duyduklarını ve çatışmaların bölgeye yayılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çatışmaların uzamasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık yaratacağını ifade eden Erdoğan, diplomasi ve müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye’nin çaba gösterdiğini söyledi.

Erdoğan ayrıca, çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasında savunma işbirliğinin artırılmasını gerekli kıldığını ve savunma sanayiinde ortak adımların hızlandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.
TÜRKİYE
