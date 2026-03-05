https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macronla-gorustu-1104040490.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileriyle bölgesel ve küresel... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-05T19:41+0300

2026-03-05T19:41+0300

2026-03-05T19:41+0300

türki̇ye

türkiye

i̇ran

nato

fransa

emmanuel macron

abd

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101218104_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_1127d313c56536d6678a560377c8f499.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sivil ölümlerinden üzüntü duyduklarını ve çatışmaların bölgeye yayılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Çatışmaların uzamasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık yaratacağını ifade eden Erdoğan, diplomasi ve müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye’nin çaba gösterdiğini söyledi.Erdoğan ayrıca, çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasında savunma işbirliğinin artırılmasını gerekli kıldığını ve savunma sanayiinde ortak adımların hızlandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/cumhurbaskani-erdogan-aliyevle-gorustu-1104038779.html

türki̇ye

i̇ran

fransa

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇ran, nato, fransa, emmanuel macron, abd, i̇srail