https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/arakci-ve-bayramov-nahcivandaki-patlamalari-gorustu-1104038392.html

Arakçi ve Bayramov Nahçıvan’daki patlamaları görüştü

Arakçi ve Bayramov Nahçıvan’daki patlamaları görüştü

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde Nahçıvan’daki patlamalara ilişkin İran’dan mühimmat... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-05T17:39+0300

2026-03-05T17:39+0300

2026-03-05T17:39+0300

dünya

abbas arakçi

ceyhun bayramov

i̇ran

azerbaycan

nahçıvan

patlama

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104035850_0:497:797:945_1920x0_80_0_0_77b1ee5d31bfe6fcf9abef2f9d6395df.jpg

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Arakçi, görüşmede Tahran’ın iyi komşuluk politikasına bağlı olduğunu teyit ederek, İran İslam Cumhuriyeti’nin Azerbaycan ile tüm alanlarda ilişkileri geliştirme yönündeki arzusunu dile getirdi.Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde meydana gelen patlamaların ele alındığı görüşmede Arakçi, İran tarafından mühimmat ya da füze fırlatıldığına dair iddiaları “kesin bir dille” reddederek, ülkenin silahlı kuvvetlerinin söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmayı yürüttüğünü ifade etti.Arakçi ayrıca, bu tür provokatif girişimlerde İsrail rejiminin rolüne özellikle dikkat çekti. Bu tür eylemlerin kamuoyunu yanıltmayı ve İran’ın komşu ülkelerle dostane ilişkilerini zedelemeyi hedeflediğini belirterek, benzer vakaların son günlerde de yaşandığını hatırlattı.İran Dışişleri Bakanı, olayda yaralanan Azerbaycan vatandaşları için üzüntüsünü dile getirerek, yaralılara acil şifalar diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/iran-abd-ve-israile-ait-3-iha-daha-dusuruldu-1104038224.html

i̇ran

azerbaycan

nahçıvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abbas arakçi, ceyhun bayramov, i̇ran, azerbaycan, nahçıvan, patlama, ortadoğu