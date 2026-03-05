Türkiye
Arakçi ve Bayramov Nahçıvan'daki patlamaları görüştü
Arakçi ve Bayramov Nahçıvan’daki patlamaları görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde Nahçıvan'daki patlamalara ilişkin İran'dan mühimmat... 05.03.2026
dünya
abbas arakçi
ceyhun bayramov
i̇ran
azerbaycan
nahçıvan
patlama
ortadoğu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Arakçi, görüşmede Tahran’ın iyi komşuluk politikasına bağlı olduğunu teyit ederek, İran İslam Cumhuriyeti’nin Azerbaycan ile tüm alanlarda ilişkileri geliştirme yönündeki arzusunu dile getirdi.Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde meydana gelen patlamaların ele alındığı görüşmede Arakçi, İran tarafından mühimmat ya da füze fırlatıldığına dair iddiaları “kesin bir dille” reddederek, ülkenin silahlı kuvvetlerinin söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmayı yürüttüğünü ifade etti.Arakçi ayrıca, bu tür provokatif girişimlerde İsrail rejiminin rolüne özellikle dikkat çekti. Bu tür eylemlerin kamuoyunu yanıltmayı ve İran’ın komşu ülkelerle dostane ilişkilerini zedelemeyi hedeflediğini belirterek, benzer vakaların son günlerde de yaşandığını hatırlattı.İran Dışişleri Bakanı, olayda yaralanan Azerbaycan vatandaşları için üzüntüsünü dile getirerek, yaralılara acil şifalar diledi.
Nahçıvan Havaalanı yakınına düşen İHA'nın görüntüsü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde Nahçıvan’daki patlamalara ilişkin İran’dan mühimmat fırlatıldığı iddialarını kesin bir dille reddederek olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Arakçi, görüşmede Tahran’ın iyi komşuluk politikasına bağlı olduğunu teyit ederek, İran İslam Cumhuriyeti’nin Azerbaycan ile tüm alanlarda ilişkileri geliştirme yönündeki arzusunu dile getirdi.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde meydana gelen patlamaların ele alındığı görüşmede Arakçi, İran tarafından mühimmat ya da füze fırlatıldığına dair iddiaları “kesin bir dille” reddederek, ülkenin silahlı kuvvetlerinin söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmayı yürüttüğünü ifade etti.
Arakçi ayrıca, bu tür provokatif girişimlerde İsrail rejiminin rolüne özellikle dikkat çekti. Bu tür eylemlerin kamuoyunu yanıltmayı ve İran’ın komşu ülkelerle dostane ilişkilerini zedelemeyi hedeflediğini belirterek, benzer vakaların son günlerde de yaşandığını hatırlattı.
İran Dışişleri Bakanı, olayda yaralanan Azerbaycan vatandaşları için üzüntüsünü dile getirerek, yaralılara acil şifalar diledi.
