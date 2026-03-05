https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/chp-menderes-ilce-baskani-mehmet-emin-isika-bicakli-saldiri-1104028403.html
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık’a bıçaklı saldırı
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık’a bıçaklı saldırı
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan tartışmada CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık bıçaklanarak yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında Menderes Oto...
İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan tartışmada CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık bıçaklanarak yaralandı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. Mehmet Emin Işık (34), bölgede daha önceden tanıdığı belirtilen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Darbedildi ve bıçaklandıYaşanan arbedede Işık, darbedildi ve bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Işık, Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polise verdiği ilk bilgiIşık'ın polise verdiği ilk bilgide, tanıdığı şahıslarla aralarında çıkan tartışma sonucu darbedildiğini ve kesici aletle yaralandığını söylediği belirtildi.4 şüpheli gözaltındaOlayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) yakalanarak gözaltına alındı.
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık’a bıçaklı saldırı
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan tartışmada CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık bıçaklanarak yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. Işık hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaçan 4 şüpheli polis operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınd
