Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi negatif çıktı. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle yapılan uyuşturucu testleri negatif çıktı.İstanbul'a ifadeye çağrılmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 20 Şubat'ta ifade veren Lal Denizli, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Kendisinden alınan kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örnekleri incelendiği belirtildi. Denizli'nin test sonuçları negatif çıktı.
12:55 05.03.2026
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi negatif çıktı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle yapılan uyuşturucu testleri negatif çıktı.

İstanbul'a ifadeye çağrılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 20 Şubat'ta ifade veren Lal Denizli, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Kendisinden alınan kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örnekleri incelendiği belirtildi. Denizli'nin test sonuçları negatif çıktı.
Uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
16 Şubat, 20:29
