https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/cesme-belediye-baskani-lal-denizlinin-uyusturucu-testi-sonucu-belli-oldu-1104028013.html

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi negatif çıktı. 05.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-05T12:55+0300

2026-03-05T12:55+0300

2026-03-05T12:55+0300

türki̇ye

lal denizli

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

adli tıp kurumu

uyuşturucu

uyuşturucu testi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1f/1084392824_0:105:1849:1145_1920x0_80_0_0_4fc6dfb437044cf4d4f3779c201b6845.png

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle yapılan uyuşturucu testleri negatif çıktı.İstanbul'a ifadeye çağrılmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 20 Şubat'ta ifade veren Lal Denizli, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Kendisinden alınan kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örnekleri incelendiği belirtildi. Denizli'nin test sonuçları negatif çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonu-cesme-belediye-baskani-lal-denizli-ifadeye-cagrildi-1103548438.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lal denizli, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu, uyuşturucu, uyuşturucu testi