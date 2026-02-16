https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonu-cesme-belediye-baskani-lal-denizli-ifadeye-cagrildi-1103548438.html
Uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.Lal Denizli'nin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.Çeşme Belediye Başkanı Denizli'nin Denizli'nin bir hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.
20:29 16.02.2026 (güncellendi: 21:17 16.02.2026)
