Uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T20:29+0300
2026-02-16T21:17+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082467243_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_334aa26bd12266e41efc9e90e0705a9b.jpg
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.Lal Denizli'nin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.Çeşme Belediye Başkanı Denizli'nin Denizli'nin bir hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.
türki̇ye
Uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

20:29 16.02.2026 (güncellendi: 21:17 16.02.2026)
© AA / Lokman İlhan
Lal Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© AA / Lokman İlhan
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
Lal Denizli'nin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.
Çeşme Belediye Başkanı Denizli'nin Denizli'nin bir hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.
