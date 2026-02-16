https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonu-cesme-belediye-baskani-lal-denizli-ifadeye-cagrildi-1103548438.html

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T20:29+0300

2026-02-16T20:29+0300

2026-02-16T21:17+0300

türki̇ye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

uyuşturucu

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082467243_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_334aa26bd12266e41efc9e90e0705a9b.jpg

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.Lal Denizli'nin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.Çeşme Belediye Başkanı Denizli'nin Denizli'nin bir hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/11-ilde-feto-sorusturmasi-52-vergi-mufettisi-tutuklandi-1103548988.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, soruşturma