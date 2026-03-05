https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-kaynaklar-gida-guvenligi-yerine-silahlanmaya-harcaniyor-1104022356.html

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Kaynaklar gıda güvenliği yerine silahlanmaya harcanıyor

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, küresel kaynakların savaş ve silahlanmaya ayrılmasını eleştirerek bu durumun dünya genelinde açlıkla mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.Brazilya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Latin Amerika ve Karayipler 39. Bölge Konferansı’nın açılışında konuşan Lula da Silva, dünya genelinde silahlara ayrılan bütçeye dikkat çekti.Lula da Silva, geçen yıl savaş ve silahlanmaya toplam 2,7 trilyon dolar harcandığını belirterek, “Bu para dünyada açlık çeken 630 milyon insana paylaştırılsaydı kişi başına 4 bin 285 dolar düşerdi ve bu herkes için yeterli bir kaynak olurdu” dedi.'Birleşmiş Milletler giderek önemini yitiriyor'Birleşmiş Milletler’in (BM) küresel sorunları çözmedeki rolünün giderek zayıfladığını dile getiren Lula da Silva, güçlü ülkelerin savunma harcamalarına ve yeni imha teknolojilerine odaklandığını ifade etti.“En güçlü ülkeler savunmaya ve yeni imha teknolojileri geliştirmeye odaklanırken BM’nin giderek önemini yitirmesinden üzüntü duyuyorum” diyen Lula da Silva, ülkelerin daha fazla silah, atom bombası, insansız hava aracı ve giderek pahalılaşan savaş uçakları talep ettiğini belirtti. Lula, bu teknolojilerin ise gıda üretimi ya da kalkınma için kullanılmadığını vurguladı.'Küba uluslararası kısıtlamalardan dolayı zor durumda'Konuşmasında Küba üzerindeki ambargoya da değinen Lula da Silva şu ifadeleri kullandı:Latin Amerika ve Karayipler’in sahip olduğu doğal kaynaklara rağmen büyük eşitsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirten Lula da Silva, bölgenin tarihsel olarak sömürüldüğünü söyledi.Lula da Silva, “Keşfedilmemizin üzerinden 525 ya da 533 yıl geçmesine rağmen hala gezegenin en yoksul ve en adaletsiz bölgelerinden biri olarak yaşamamız adil değil. Altın varken altınımızı aldılar, gümüş varken gümüşümüzü alıp götürdüler” değerlendirmesinde bulundu.Zirvede 'açlık ve yetersiz beslenme' gündemdeZirvede, bölgede açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele kapsamında 2026-2027 dönemine yönelik önceliklerin belirlenmesi hedefleniyor.Örgütün Genel Direktörü Qu Dongyu ile Brezilya Tarımsal Kalkınma Bakanı Paulo Teixeira eş başkanlığında düzenlenen toplantıya Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden bakanlar, üst düzey yetkililer ve temsilciler katılıyor.

