https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/fao-2030-yilinda-yeterli-beslenemeyen-insan-sayisi-500-milyonu-gececek-1099148158.html

FAO: 2030'da yetersiz beslenen insan sayısı 500 milyonu geçecek

FAO: 2030'da yetersiz beslenen insan sayısı 500 milyonu geçecek

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Rusya Federasyonu ile İlişkiler Ofisi Direktörü Oleg Kobyakov, 2030 yılında dünyada yetersiz beslenen insan... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T20:20+0300

2025-09-05T20:20+0300

2025-09-05T20:25+0300

dünya

doğu ekonomik forumu

vladivostok

rusya federasyonu

rusya

birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)

afrika

uzak doğu

roscongress vakfı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086629820_0:245:3078:1976_1920x0_80_0_0_9f712d4b4f0069db3ed176e5b312a572.jpg

Rusya’nın Vladivostok kentinde gerçekleşen 10. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen “2030 Sonrası BM Kalkınma Gündemi” konulu oturumunda konuşan Kobyakov, 2030 yılında dünyada yetersiz beslenen insan sayısının yaklaşık 512 milyon olacağını ve bunların yaklaşık yüzde 60'ını Afrika'da yaşayanların oluşturacağını söyledi.Kobyakov, “Gelecekte, dünyada yetersiz beslenenlerin sayısının azalması bekleniyor, ancak yine de tahminlerimize göre, 2030 yılında bu sayı yaklaşık 512 milyon kişi olacak ve bunların yüzde 60'ı Afrika'da yaşayanlardan oluşacak. 2.3 milyardan fazla insan orta veya şiddetli gıda güvensizliği yaşamaya devam ediyor ve dünya çapında 2.6 milyar insan sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olamıyor” dedi.Kobyakov, yetersiz beslenmeyle mücadelede kaydedilen ilerlemenin yetersiz olduğunu belirterek, "Çocuklarda büyüme geriliğinin boyutu azalmıyor ve 15 ila 49 yaş arası kadınlarda anemi oranı son yıllarda yüzde 27'den yüzde 30'a çıktı. 2020'den bu yana gıda enflasyonu yıllık bazda dört kat artarak yüzde 6'dan yüzde 24'e çıktı. En çok etkilenenler düşük gelirli ülkelerin ekonomileri oldu" ifadelerini kullandı.Açlığı tamamen yenmenin ancak dünya toplumunun ortak çabalarıyla mümkün olduğunu vurgulayan Kobyakov, “Açlığın tamamen ortadan kaldırılacağına dair bir tarih veremeyiz, ancak bu hedefin mevcut nesillerin yaşamları içinde ulaşılabilir olduğuna inanıyoruz. Her şey, dünya toplumunun küresel gıda sistemlerini dönüştürmeye yönelik koordineli yatırımlar ve siyasi önlemler almaya ne zaman karar vereceğine bağlı” dedi. 10. Doğu Ekonomik Forumu 3-6 Eylül tarihleri arasında Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenleniyor. Ana teması “Uzak Doğu: Barış ve Refah İçin İşbirliği” olan foruma 70'ten fazla ülke ve bölgeden 4 bin 500'den fazla kişi katılıyor. Forum, Roscongress Vakfı tarafından düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/sberbank-ceosu-gref-rusya-dunyanin-en-gelismis-bankacilik-ve-finans-piyasalarindan-birine-sahip-1099147570.html

vladivostok

rusya federasyonu

rusya

uzak doğu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğu ekonomik forumu, vladivostok, rusya federasyonu, rusya, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), afrika, uzak doğu, roscongress vakfı