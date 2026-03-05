Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/bm-raporu-catismalarda-kadin-ve-kiz-cocuklarina-yonelik-cinsel-siddet-yuzde-87-artti-1104029653.html
BM raporu: Çatışmalarda kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet yüzde 87 arttı
BM raporu: Çatışmalarda kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet yüzde 87 arttı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, son iki yılda çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddete uğrayan kadın ve kız çocuklarının oranının yüzde 87 arttığını açıkladı... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T13:36+0300
2026-03-05T13:36+0300
dünya
gazze
sudan
haiti
dünya
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
cinsel şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/03/1061912088_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_28a58ad025c24b35e8c064aeec00bb76.jpg
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İcra Direktörü Sarah Hendriks, dünya genelindeki çatışmaların kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.New York’taki BM Genel Merkezi’nde konuşan Hendriks’in, son iki yılda çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddet vakalarında yüzde 87 artış yaşandığını söylediği aktarıldı.Hendriks’in, kadınların ve kız çocuklarının güvenliğinin birçok bölgede ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurguladığı bildirildi.Çatışma bölgelerinde risk büyüyorHendriks’in açıklamalarında, cinsel şiddetin özellikle Sudan, Haiti, Afganistan, Filistin ve İran gibi çatışma ve kriz bölgelerinde daha yoğun yaşandığı ifade edildi.Dünya genelinde yaklaşık 676 milyon kadın ve kız çocuğunun çatışma bölgelerine 50 kilometre mesafede yaşadığı belirtildi.Bu durumun, kadınların adalete ve eşit haklara erişiminin kısıtlanması anlamına geldiği kaydedildi.Gazze’de kadınlar için 'günlük hayatta kalma mücadelesi'Hendriks’in ayrıca Gazze’deki insani duruma da değindiği bildirildi.Gazze’de kadın ve kız çocuklarının dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirten Hendriks’in, “Orada hayatta kalmak bile günlük bir mücadele haline geldi.” dediği aktarıldı.BM Kadın Birimi’nin bölgede kadın hakları örgütleriyle birlikte çalışarak kadınların yaşamlarını yeniden kurmalarına destek vermeye çalıştığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/okul-saldirisinda-165-kiz-cocugu-oldurulmustu-bombalamadan-kurtulanlar-konustu-ikinci-fuze-1104018058.html
gazze
sudan
haiti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/03/1061912088_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e30fc86e1290725f0d9bb86b9f7bb57f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, sudan, haiti, dünya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, cinsel şiddet
gazze, sudan, haiti, dünya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, cinsel şiddet

BM raporu: Çatışmalarda kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet yüzde 87 arttı

13:36 05.03.2026
Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
Abone ol
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, son iki yılda çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddete uğrayan kadın ve kız çocuklarının oranının yüzde 87 arttığını açıkladı. Kurum, özellikle savaş bölgelerinde kadınların güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu vurguladı.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İcra Direktörü Sarah Hendriks, dünya genelindeki çatışmaların kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
New York’taki BM Genel Merkezi’nde konuşan Hendriks’in, son iki yılda çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddet vakalarında yüzde 87 artış yaşandığını söylediği aktarıldı.
Hendriks’in, kadınların ve kız çocuklarının güvenliğinin birçok bölgede ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurguladığı bildirildi.

Çatışma bölgelerinde risk büyüyor

Hendriks’in açıklamalarında, cinsel şiddetin özellikle Sudan, Haiti, Afganistan, Filistin ve İran gibi çatışma ve kriz bölgelerinde daha yoğun yaşandığı ifade edildi.
Dünya genelinde yaklaşık 676 milyon kadın ve kız çocuğunun çatışma bölgelerine 50 kilometre mesafede yaşadığı belirtildi.
Bu durumun, kadınların adalete ve eşit haklara erişiminin kısıtlanması anlamına geldiği kaydedildi.

Gazze’de kadınlar için 'günlük hayatta kalma mücadelesi'

Hendriks’in ayrıca Gazze’deki insani duruma da değindiği bildirildi.
Gazze’de kadın ve kız çocuklarının dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirten Hendriks’in, Orada hayatta kalmak bile günlük bir mücadele haline geldi. dediği aktarıldı.
BM Kadın Birimi’nin bölgede kadın hakları örgütleriyle birlikte çalışarak kadınların yaşamlarını yeniden kurmalarına destek vermeye çalıştığı ifade edildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail saldırılarında ölen kız çocuklarının mezar yerlerimi paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
DÜNYA
Okul saldırısında 165 kız çocuğu öldürülmüştü, bombalamadan kurtulanlar konuştu: 'İkinci füze sığınanları hedef aldı'
02:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала