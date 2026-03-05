https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/bm-raporu-catismalarda-kadin-ve-kiz-cocuklarina-yonelik-cinsel-siddet-yuzde-87-artti-1104029653.html

BM raporu: Çatışmalarda kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet yüzde 87 arttı

BM raporu: Çatışmalarda kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet yüzde 87 arttı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, son iki yılda çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddete uğrayan kadın ve kız çocuklarının oranının yüzde 87 arttığını açıkladı... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-05T13:36+0300

2026-03-05T13:36+0300

2026-03-05T13:36+0300

dünya

gazze

sudan

haiti

dünya

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

cinsel şiddet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/03/1061912088_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_28a58ad025c24b35e8c064aeec00bb76.jpg

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İcra Direktörü Sarah Hendriks, dünya genelindeki çatışmaların kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.New York’taki BM Genel Merkezi’nde konuşan Hendriks’in, son iki yılda çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddet vakalarında yüzde 87 artış yaşandığını söylediği aktarıldı.Hendriks’in, kadınların ve kız çocuklarının güvenliğinin birçok bölgede ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurguladığı bildirildi.Çatışma bölgelerinde risk büyüyorHendriks’in açıklamalarında, cinsel şiddetin özellikle Sudan, Haiti, Afganistan, Filistin ve İran gibi çatışma ve kriz bölgelerinde daha yoğun yaşandığı ifade edildi.Dünya genelinde yaklaşık 676 milyon kadın ve kız çocuğunun çatışma bölgelerine 50 kilometre mesafede yaşadığı belirtildi.Bu durumun, kadınların adalete ve eşit haklara erişiminin kısıtlanması anlamına geldiği kaydedildi.Gazze’de kadınlar için 'günlük hayatta kalma mücadelesi'Hendriks’in ayrıca Gazze’deki insani duruma da değindiği bildirildi.Gazze’de kadın ve kız çocuklarının dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirten Hendriks’in, “Orada hayatta kalmak bile günlük bir mücadele haline geldi.” dediği aktarıldı.BM Kadın Birimi’nin bölgede kadın hakları örgütleriyle birlikte çalışarak kadınların yaşamlarını yeniden kurmalarına destek vermeye çalıştığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/okul-saldirisinda-165-kiz-cocugu-oldurulmustu-bombalamadan-kurtulanlar-konustu-ikinci-fuze-1104018058.html

gazze

sudan

haiti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, sudan, haiti, dünya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, cinsel şiddet