BM raporu: Çatışmalarda kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet yüzde 87 arttı
Sputnik Türkiye
2026-03-05T13:36+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/03/1061912088_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_28a58ad025c24b35e8c064aeec00bb76.jpg
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İcra Direktörü Sarah Hendriks, dünya genelindeki çatışmaların kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.New York'taki BM Genel Merkezi'nde konuşan Hendriks'in, son iki yılda çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddet vakalarında yüzde 87 artış yaşandığını söylediği aktarıldı.Hendriks'in, kadınların ve kız çocuklarının güvenliğinin birçok bölgede ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurguladığı bildirildi.Çatışma bölgelerinde risk büyüyorHendriks'in açıklamalarında, cinsel şiddetin özellikle Sudan, Haiti, Afganistan, Filistin ve İran gibi çatışma ve kriz bölgelerinde daha yoğun yaşandığı ifade edildi.Dünya genelinde yaklaşık 676 milyon kadın ve kız çocuğunun çatışma bölgelerine 50 kilometre mesafede yaşadığı belirtildi.Bu durumun, kadınların adalete ve eşit haklara erişiminin kısıtlanması anlamına geldiği kaydedildi.Gazze'de kadınlar için 'günlük hayatta kalma mücadelesi'Hendriks'in ayrıca Gazze'deki insani duruma da değindiği bildirildi.Gazze'de kadın ve kız çocuklarının dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirten Hendriks'in, "Orada hayatta kalmak bile günlük bir mücadele haline geldi." dediği aktarıldı.BM Kadın Birimi'nin bölgede kadın hakları örgütleriyle birlikte çalışarak kadınların yaşamlarını yeniden kurmalarına destek vermeye çalıştığı ifade edildi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/03/1061912088_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e30fc86e1290725f0d9bb86b9f7bb57f.jpg
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, son iki yılda çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddete uğrayan kadın ve kız çocuklarının oranının yüzde 87 arttığını açıkladı. Kurum, özellikle savaş bölgelerinde kadınların güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu vurguladı.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İcra Direktörü Sarah Hendriks, dünya genelindeki çatışmaların kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
New York’taki BM Genel Merkezi’nde konuşan Hendriks’in, son iki yılda çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddet vakalarında yüzde 87 artış yaşandığını söylediği aktarıldı.
Hendriks’in, kadınların ve kız çocuklarının güvenliğinin birçok bölgede ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurguladığı bildirildi.
Çatışma bölgelerinde risk büyüyor
Hendriks’in açıklamalarında, cinsel şiddetin özellikle Sudan, Haiti, Afganistan, Filistin ve İran gibi çatışma ve kriz bölgelerinde daha yoğun yaşandığı ifade edildi.
Dünya genelinde yaklaşık 676 milyon kadın ve kız çocuğunun çatışma bölgelerine 50 kilometre mesafede yaşadığı belirtildi.
Bu durumun, kadınların adalete ve eşit haklara erişiminin kısıtlanması anlamına geldiği kaydedildi.
Gazze’de kadınlar için 'günlük hayatta kalma mücadelesi'
Hendriks’in ayrıca Gazze’deki insani duruma da değindiği bildirildi.
Gazze’de kadın ve kız çocuklarının dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirten Hendriks’in, “Orada hayatta kalmak bile günlük bir mücadele haline geldi.” dediği aktarıldı.
BM Kadın Birimi’nin bölgede kadın hakları örgütleriyle birlikte çalışarak kadınların yaşamlarını yeniden kurmalarına destek vermeye çalıştığı ifade edildi.