Bazı davalar belirli mahkemelerde görülecek: İlgili karar Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nce, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacak.Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından karara ilişkin yaptığı paylaşımda, yargı hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve uzmanlaşmış bir yapıda yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.Bu kapsamda, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini sağlayarak yargı süreçlerini daha etkin hale getirdiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nce, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından karara ilişkin yaptığı paylaşımda, yargı hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve uzmanlaşmış bir yapıda yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Bu kapsamda, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini sağlayarak yargı süreçlerini daha etkin hale getirdiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:
"Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi kararıyla, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacaktır. Bu düzenleme sayesinde benzer davalar aynı mahkemelerde görülerek süreçlerin daha hızlı ilerlemesi sağlanacak, kararlar arasındaki uyum güçlenecek ve vatandaşlarımızın davalarının daha makul sürede sonuçlanmasına katkı sunulacaktır. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."