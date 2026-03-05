Bazı davalar belirli mahkemelerde görülecek: İlgili karar Resmi Gazete'de

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/bazi-davalar-belirli-mahkemelerde-gorulecek-ilgili-karar-resmi-gazetede-1104017919.html

Bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 05.03.2026, Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nce, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacak.Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından karara ilişkin yaptığı paylaşımda, yargı hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve uzmanlaşmış bir yapıda yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.Bu kapsamda, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini sağlayarak yargı süreçlerini daha etkin hale getirdiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

