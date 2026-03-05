https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/akaryakit-fiyatlarinda-esel-mobil-sistemine-gecildi--1104016794.html

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi devreye alındı. Buna göre bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

Eşel mobil sistemine geçiş kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemiyle bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si indirilecek.

