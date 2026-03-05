https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/akaryakit-fiyatlarinda-esel-mobil-sistemine-gecildi--1104016794.html
Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi devreye alındı. Buna göre bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026
00:25 05.03.2026 (güncellendi: 01:03 05.03.2026)
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi devreye alındı. Buna göre bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si indirilecek.
Eşel mobil sistemine geçiş kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemiyle bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si indirilecek.