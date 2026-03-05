Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi devreye alındı. Buna göre bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
özel tüketim vergisi (ötv)
ötv
akaryakıt
eşel mobil sistemi
Eşel mobil sistemine geçiş kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemiyle bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si indirilecek.
özel tüketim vergisi (ötv), ötv, akaryakıt, eşel mobil sistemi
özel tüketim vergisi (ötv), ötv, akaryakıt, eşel mobil sistemi

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi

00:25 05.03.2026 (güncellendi: 01:03 05.03.2026)
© AA / İsmail AslandağBenzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi devreye alındı. Buna göre bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si indirilecek.
