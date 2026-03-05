Bakan Yumaklı: Herhangi bir gübre problemi olmayacak

Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun yaşanmayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen 'Külliye’de Ramazan' etkinliklerine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının gübre arzını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya cevap veren Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
© AA / Lokman İlhanTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© AA / Lokman İlhan
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının ardından gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun yaşanmayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen 'Külliye’de Ramazan' etkinliklerine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının gübre arzını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya cevap veren Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
Bunları peyderpey açıklıyor olacağız. Şu an için çiftçilerimizin üretimini etkileyecek herhangi bir gübre problemi olmayacak. Bununla ilgili yeterli stokumuz da imkanlarımız da bağlantılarımız da var. Gıda açısından zaten problemimiz yok. Bu tarz krizlerin ortaya çıkma ihtimalinden itibaren gerekli tedbirleri bütün Bakanlık birimlerimiz olarak aldık. Dolayısıyla da şu anda gönül rahatlığıyla bütün vatandaşlarımıza herhangi bir problemimizin olmadığını, hem gıda arzı hem de tarımsal üretim açısından girdilerle ilgili bir sıkıntımız olmadığını tekrar ifade etmek isterim.
