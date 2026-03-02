https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/bakan-yumaklidan-gubre-arzi-aciklamasi-sureci-yakindan-takip-etmeye-devam-ediyoruz-1103937480.html
Bakan Yumaklı'dan gübre arzı açıklaması: 'Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından gübre stoklarına ilişkin açıklama yaptı:
Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerin, başta gübre olmak üzere tarımsal üretimimizin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcilerimizle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz. Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz.