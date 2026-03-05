https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/bakan-simsek-esel-mobil-sistemini-degerlendirdi-sok-etkisini-azaltmak-icin-yaptik-artislarin-yuzde-1104023747.html

Bakan Şimşek eşel mobil sistemini değerlendirdi: 'Şok etkisini azaltmak için yaptık, artışların yüzde 75'i vergilerden'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin geçici devreye... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

Bakan Şimşek, akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemine geçilmesini değerlendirdi.'Etkileri sınırlamak için önlem aldık'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin geçici devreye alındığını bildirerek, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.Uygulamanın önemine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

