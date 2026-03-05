Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Bakan Şimşek eşel mobil sistemini değerlendirdi: 'Şok etkisini azaltmak için yaptık, artışların yüzde 75'i vergilerden'
Bakan Şimşek eşel mobil sistemini değerlendirdi: 'Şok etkisini azaltmak için yaptık, artışların yüzde 75'i vergilerden'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin geçici devreye... 05.03.2026
Bakan Şimşek, akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemine geçilmesini değerlendirdi.'Etkileri sınırlamak için önlem aldık'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin geçici devreye alındığını bildirerek, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.Uygulamanın önemine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
bakan şimşek eşel mobil sistemini değerlendirdi, eşel ombil nedir, eşel mobil, mehmet şimşek
Bakan Şimşek eşel mobil sistemini değerlendirdi: 'Şok etkisini azaltmak için yaptık, artışların yüzde 75'i vergilerden'

10:47 05.03.2026
mehmet şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin geçici devreye alındığını bildirerek, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemine geçilmesini değerlendirdi.

'Etkileri sınırlamak için önlem aldık'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin geçici devreye alındığını bildirerek, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Uygulamanın önemine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz."
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
EKONOMİ
Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemi devreye alındı
00:25
