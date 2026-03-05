https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/bakan-simsek-esel-mobil-sistemini-degerlendirdi-sok-etkisini-azaltmak-icin-yaptik-artislarin-yuzde-1104023747.html
Bakan Şimşek eşel mobil sistemini değerlendirdi: 'Şok etkisini azaltmak için yaptık, artışların yüzde 75'i vergilerden'
Bakan Şimşek eşel mobil sistemini değerlendirdi: 'Şok etkisini azaltmak için yaptık, artışların yüzde 75'i vergilerden'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin geçici devreye... 05.03.2026
Bakan Şimşek, akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemine geçilmesini değerlendirdi.'Etkileri sınırlamak için önlem aldık'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin geçici devreye alındığını bildirerek, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.Uygulamanın önemine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
Bakan Şimşek, akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemine geçilmesini değerlendirdi.
'Etkileri sınırlamak için önlem aldık'
Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Uygulamanın önemine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz."