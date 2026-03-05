Atlas Çağlayan'ın annesine tehdit mesajları atmıştı: 19 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/atlas-caglayanin-annesine-tehdit-mesajlari-atmisti-19-yil-3-aya-kadar-hapsi-istendi--1104038625.html
İstanbul Güngören'de gittiği kafede çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürülmüştü. Genç çocuğun annesi Gülhan Ünlü'ye tehdit ve hakaret içeren mesajlar attığını söyleyen 18 yaşındaki şüpheli Mustafa Yusuf Kazıcı hakkında 5 yıl 3 aydan 19 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Kazıcı ifadesinde mesajları 'ünlü' olmak için attığını söylerken, Ünlü'nün adresine çok sayıda yemek siparişi verdiği ve 112'ye asılsız ihbarlarda bulunduğu da kaydedildi. Oğlunu kaybeden anneyi tehdit etti, 112'ye asılsız ihbarlarda bulunduBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Ocak'ta WhatsApp üzerinden kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtan kişinin, anneye tehdit içerikli mesajlar attığı belirtildi. Ayrıca müştekinin evine birden fazla yemek siparişi verilmesi ve 112 hattına asılsız ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.İddianamede, siber araştırma raporuna göre, "Ermenistan icraat turemeavciları" isimli kanalda, müşteki hakkında ve oğlu Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin paylaşımlar yapıldığı, paylaşımın "Global Arşiv" isimli "Telegram" kanalı üzerinden "Mahir Düz" adlı kullanıcıdan iletildiği, kanal yöneticisinin "Mustesarr" isimli kullanıcı Muhammed Yusuf Kazıcı olduğu tespiti aktarıldı.Ünlü olmak için attığını söylediŞüpheli Kazıcı, iddianamede yer verilen ifadesinde, çok sayıda takma isimle birden fazla Telegram kanalına üye olduğunu, kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtarak anne Gülhan Ünlü'ye tehdit ve hakaret içeren mesajları ünlü olmak için attığını ve müştekinin adresine yemek siparişi verdiğini söyledi. İddianamede, şüphelinin telefon ön inceleme tutanağına da yer verildi. Tutanakta, şüphelinin "Can Dokuzcan" isimli bir Telegram hesabıyla, müşteki Gülhan Ünlü'ye ait bilgileri sorguladığı ve müştekiye tehdit mesajları atıp yemek siparişi verdiğinin tespit edildiği kaydedildi.19 yıla kadar hapsi istendiŞüpheli Muhammet Yusuf Kazıcı hakkında müşteki Gülhan Ünlü'ye yönelik "gece vakti yağmaya teşebbüs" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis, müştekiler Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas Çağlayan, Doruk Çağlayan, Ayaz Çağlayan ve Arden Çağlayan'a yönelik "zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme" suçundan ise 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Başsavcılık, iddianameyi Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
İstanbul Güngören'de gittiği kafede çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürülmüştü. Genç çocuğun annesi Gülhan Ünlü'ye tehdit ve hakaret içeren mesajlar attığını söyleyen 18 yaşındaki şüpheli Mustafa Yusuf Kazıcı hakkında 5 yıl 3 aydan 19 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Kazıcı ifadesinde mesajları 'ünlü' olmak için attığını söylerken, Ünlü'nün adresine çok sayıda yemek siparişi verdiği ve 112'ye asılsız ihbarlarda bulunduğu da kaydedildi.
Oğlunu kaybeden anneyi tehdit etti, 112'ye asılsız ihbarlarda bulundu
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Ocak'ta WhatsApp üzerinden kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtan kişinin, anneye tehdit içerikli mesajlar attığı belirtildi. Ayrıca müştekinin evine birden fazla yemek siparişi verilmesi ve 112 hattına asılsız ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
İddianamede, siber araştırma raporuna göre, "Ermenistan icraat turemeavciları" isimli kanalda, müşteki hakkında ve oğlu Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin paylaşımlar yapıldığı, paylaşımın "Global Arşiv" isimli "Telegram" kanalı üzerinden "Mahir Düz" adlı kullanıcıdan iletildiği, kanal yöneticisinin "Mustesarr" isimli kullanıcı Muhammed Yusuf Kazıcı olduğu tespiti aktarıldı.
Ünlü olmak için attığını söyledi
Şüpheli Kazıcı, iddianamede yer verilen ifadesinde, çok sayıda takma isimle birden fazla Telegram kanalına üye olduğunu, kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtarak anne Gülhan Ünlü'ye tehdit ve hakaret içeren mesajları ünlü olmak için attığını ve müştekinin adresine yemek siparişi verdiğini söyledi. İddianamede, şüphelinin telefon ön inceleme tutanağına da yer verildi. Tutanakta, şüphelinin "Can Dokuzcan" isimli bir Telegram hesabıyla, müşteki Gülhan Ünlü'ye ait bilgileri sorguladığı ve müştekiye tehdit mesajları atıp yemek siparişi verdiğinin tespit edildiği kaydedildi.
19 yıla kadar hapsi istendi
Şüpheli Muhammet Yusuf Kazıcı hakkında müşteki Gülhan Ünlü'ye yönelik "gece vakti yağmaya teşebbüs" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis, müştekiler Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas Çağlayan, Doruk Çağlayan, Ayaz Çağlayan ve Arden Çağlayan'a yönelik "zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme" suçundan ise 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Başsavcılık, iddianameyi Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.