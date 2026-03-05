https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/arakci-abd-uluslararasi-sularda-iran-gemisini-batirdigina-pisman-olacak-1104022243.html
Arakçi: ABD, uluslararası sularda İran gemisini batırdığına pişman olacak
Arakçi: ABD, uluslararası sularda İran gemisini batırdığına pişman olacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’nin İran kıyılarından 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet gerçekleştirdiğini belirtti. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
Arakçi: ABD, uluslararası sularda İran gemisini batırdığına pişman olacak
09:37 05.03.2026 (güncellendi: 09:38 05.03.2026)
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’nin İran kıyılarından 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet gerçekleştirdiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X paylaşımında, 130 kişilik İran gemisinin uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vurulduğuna dikkat çekti.
Arakçi, “ABD, İran kıyılarından 2.000 mil uzakta, denizde bir vahşet işledi. Mürettebatı 130 kişi olan Dena gemisi, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan saldırıya uğradı. Sözlerimi unutmayın: ABD, yarattığı bu emsalden dolayı çok pişman olacak” diye yazdı.
Daha önce ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir ABD denizaltısının Hint Okyanusu'ndaki uluslararası sularda bir İran savaş gemisini batırdığını açıklamıştı. Hegseth, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen ilk torpidolu saldırı olduğunu belirtmişti.