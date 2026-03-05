Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/arakci-abd-uluslararasi-sularda-iran-gemisini-batirdigina-pisman-olacak-1104022243.html
Arakçi: ABD, uluslararası sularda İran gemisini batırdığına pişman olacak
Arakçi: ABD, uluslararası sularda İran gemisini batırdığına pişman olacak
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’nin İran kıyılarından 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet gerçekleştirdiğini belirtti. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T09:37+0300
2026-03-05T09:38+0300
dünya
i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı
abbas arakçi
abd
hint okyanusu
savaş gemisi
denizaltı
pete hegseth
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087103939_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b844254777550db1658946de0b09ee3a.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X paylaşımında, 130 kişilik İran gemisinin uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vurulduğuna dikkat çekti.Arakçi, “ABD, İran kıyılarından 2.000 mil uzakta, denizde bir vahşet işledi. Mürettebatı 130 kişi olan Dena gemisi, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan saldırıya uğradı. Sözlerimi unutmayın: ABD, yarattığı bu emsalden dolayı çok pişman olacak” diye yazdı.Daha önce ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir ABD denizaltısının Hint Okyanusu'ndaki uluslararası sularda bir İran savaş gemisini batırdığını açıklamıştı. Hegseth, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen ilk torpidolu saldırı olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/catismalarin-6-gunu-israilin-lubnan-ve-irana-saldirilari-devam-ediyor-iran-karsilik-veriyor-1104018360.html
i̇ran
hint okyanusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087103939_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_bbb2b15553e9fd3dad26622d16755517.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, abd, hint okyanusu, savaş gemisi, denizaltı, pete hegseth
i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, abd, hint okyanusu, savaş gemisi, denizaltı, pete hegseth

Arakçi: ABD, uluslararası sularda İran gemisini batırdığına pişman olacak

09:37 05.03.2026 (güncellendi: 09:38 05.03.2026)
© AP Photo / Vahid SalemiAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’nin İran kıyılarından 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet gerçekleştirdiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X paylaşımında, 130 kişilik İran gemisinin uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vurulduğuna dikkat çekti.
Arakçi, “ABD, İran kıyılarından 2.000 mil uzakta, denizde bir vahşet işledi. Mürettebatı 130 kişi olan Dena gemisi, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan saldırıya uğradı. Sözlerimi unutmayın: ABD, yarattığı bu emsalden dolayı çok pişman olacak” diye yazdı.
Daha önce ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir ABD denizaltısının Hint Okyanusu'ndaki uluslararası sularda bir İran savaş gemisini batırdığını açıklamıştı. Hegseth, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen ilk torpidolu saldırı olduğunu belirtmişti.
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
DÜNYA
Çatışmaların 6. günü: İsrail'in Lübnan ve İran'a saldırıları devam ediyor, İran karşılık veriyor
06:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала