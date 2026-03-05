Türkiye
TÜRKİYE
Ankara'da belediye otobüsü refüjde asılı kaldı: Trafik kilitlendi
Ankara'da belediye otobüsü refüjde asılı kaldı: Trafik kilitlendi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde refüj üzerinden dönüş yapmaya çalışırken askıda kalan belediye otobüsü nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
türki̇ye
ankara
belediye
belediye otobüsü
Ankara'da bir belediye otobüsü, refüj üzerinden dönüş yapmaya çalışırken asılı kaldı.Yenimahalle Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Etlik Şehir Hastanesi yakınındaki kavşakta, 06 DY 0343 plakalı belediye otobüsü orta refüj üzerinden "U" dönüşü yapmak isterken diği platformda asılı kaldı.Otobüsün yolu kapatması nedeniyle kavşakta araç yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri araç geçişini kontrollü sağladı.Belediye otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
türki̇ye
ankara
ankara, belediye, belediye otobüsü
ankara, belediye, belediye otobüsü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde refüj üzerinden dönüş yapmaya çalışırken askıda kalan belediye otobüsü nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Ankara'da bir belediye otobüsü, refüj üzerinden dönüş yapmaya çalışırken asılı kaldı.
Yenimahalle Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Etlik Şehir Hastanesi yakınındaki kavşakta, 06 DY 0343 plakalı belediye otobüsü orta refüj üzerinden "U" dönüşü yapmak isterken diği platformda asılı kaldı.
Otobüsün yolu kapatması nedeniyle kavşakta araç yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri araç geçişini kontrollü sağladı.
Belediye otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
