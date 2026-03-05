Ankara'da belediye otobüsü refüjde asılı kaldı: Trafik kilitlendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/ankarada-belediye-otobusu-refujde-asili-kaldi-trafik-kilitlendi-1104032758.html

Ankara'da bir belediye otobüsü, refüj üzerinden dönüş yapmaya çalışırken asılı kaldı.Yenimahalle Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Etlik Şehir Hastanesi yakınındaki kavşakta, 06 DY 0343 plakalı belediye otobüsü orta refüj üzerinden "U" dönüşü yapmak isterken diği platformda asılı kaldı.Otobüsün yolu kapatması nedeniyle kavşakta araç yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri araç geçişini kontrollü sağladı.Belediye otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

