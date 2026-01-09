https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/diyarbakirda-trenle-belediye-otobusu-carpisti-1-yarali-1102609321.html

Diyarbakır’da trenle belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte trenle çarpışan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da trenle çarpışan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı.B.A. idaresindeki 21 AIC 280 plakalı belediye otobüsü, Diyarbakır-Mardin kara yolunda Dericiler Sitesi önündeki hemzemin geçitte Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni ile çarpıştı.Kazada, otobüsün sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan kadın sürücü ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle trende ve belediye otobüsünde hasar oluştu.Trendeki yolcuların başka bir trenle seyahatlerine devam edeceği öğrenildi.

