Amerikan basını: CENTCOM, İran'a saldırılarda ‘en az 100 gün destek için’ Pentagon'dan istihbarat subayı istedi

ABD merkezli Politico internet sitesinin haberinde, CENTCOM'un, İran'a karşı operasyonları ‘en az 100 gün süreyle destek için’ Pentagon'dan daha fazla istihbarat subayı göndermesini istediği belirtildi.‘Eylül’e kadar sürebilir’ işareti mi?Haberde, askeri istihbarat subaylarının, Florida eyaletinin Tampa şehrindeki CENTCOM karargahına sevk edilmesinin istendiği ve bunun ‘saldırıların eylüle kadar sürebileceğine’ işaret ettiği aktarıldı."Bu, İran savaşı için ek istihbarat personeli için yapılan ilk çağrı" nitelendirmesi yapılan haberde, İran'a karşı saldırıların "tahmini zaman çizelgesinin çok ötesine uzayabileceği" yorumu yapıldı.Talebin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bölgede savaşa "tam hazır olmadığına" işaret ettiği kaydedilen haberde, bu durumun savaşa "insan ve kaynak ekleme telaşı" olduğu savunuldu.Ucuz ve radar altı uçabilen İran İHA'larıOrtadoğu uzmanı ve 2010-13 dönemi ABD'nin Sana Büyükelçisi Gerald Feierstein, yayın organına "Gördüğümüz şey, askeri harekatın yakın olduğunu kimsenin gerçekten anlamadığı veya inanmadığı tamamen plansız bir operasyon" değerlendirmesini yaptı.Bir ABD yetkilisi de "mühimmat sıkıntısı endişesiyle" Pentagon'un bölgeye, son birkaç yıldır geliştirdiği "insansız hava aracı (İHA) karşıtı daha küçük ve ucuz" daha fazla hava savunma sistemi göndermeye çabaladığını bildirdi.Yetkili, ABD ordusunun, İHA'lara karşı kullanabileceği birçok silahın "ABD kuvvetlerinin, şimdiye kadar bu kadar yaygın bir İHA tehdidiyle karşılaşmadığı için herhangi bir savaşta kullanılmadığını" sözlerine ekledi.Haberde, ABD'nin halihazırda İran'a saldırılarda kullandığı füzelerin milyonlarca dolara mal olduğu buna karşın İran'ın sahip olduğu İHA'ların "çok daha az maliyetli ve mevcut radarların altında uçabildiği ve İran'ın stoklarında binlerce İHA bulunduğu" aktarıldı.Tahliyeler ‘tam bir görev ihmali’Haberde görüşüne yer verilen 2004-08 dönemi ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Jeffrey Feltman, ABD'nin İran'a karşı saldırılar sonrası bölgeden ABD vatandaşlarının tahliyesinde hazırlıksız yakalandığına dikkati çekerek, "Bu tam bir görev ihmali oldu" eleştirisinde bulundu.Feltman, "İran şüphesiz bir tehdit ancak bize yönelik yakın bir tehdit yoktu ve yine de (Trump) binlerce, belki de yüz binlerce Amerikalıyı tehlike altında bıraktı ve onları nasıl tahliye edeceğine dair bir plan yapmadı" ifadelerini kullandı.

