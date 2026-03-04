https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/kallas-ortadogudaki-catisma-ukraynadan-dikkati-dagitmamali-1104015444.html
Kallas: Ortadoğu’daki çatışma Ukrayna’dan dikkati dağıtmamalı
Kallas: Ortadoğu’daki çatışma Ukrayna’dan dikkati dağıtmamalı
Sputnik Türkiye
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Orta Doğu’daki çatışmanın Ukrayna’ya yönelik uluslararası ilgiyi azaltmasından kaygı... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T22:50+0300
2026-03-04T22:50+0300
2026-03-04T22:50+0300
dünya
kaja kallas
avrupa birliği
ab
ukrayna
i̇ran
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102979629_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8f47fd45a2689fa8040fe559afd30ab5.jpg
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran ve Orta Doğu’daki gerilimin, Ukrayna meselesini uluslararası gündemin gerisine itmesinden endişe duyduklarını belirterek, “Bu konu gündemden düşmemeli, Avrupa için gerçek ve çok yakın bir tehdit” dedi.Baltık ülkeleri dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kallas, “Bu durumun dikkati dağıtmasından endişe duyuyoruz. Tam da bu nedenle bugün bu toplantıyı gerçekleştirdik. Ukrayna meselesinin gündemden düşmesine izin veremeyiz çünkü bu, Avrupa için gerçek ve çok yakın bir tehdit” ifadelerini kullandı.Kallas, aynı zamanda bölgedeki kaynakların paylaşımı konusundaki kaygılarını da dile getirerek, “Orta Doğu’da ihtiyaç duyulan tüm bu imkan ve kaynakların aynı zamanda Ukrayna için de gerekli olması endişe verici” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/hegseth-bu-savasi-istedigimiz-kadar-surdurebiliriz-burada-kurallari-biz-koyuyoruz-1104001781.html
ukrayna
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102979629_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_0e830e4bcbab93d1b1e8f1b3633b957f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaja kallas, avrupa birliği, ab, ukrayna, i̇ran, ortadoğu
kaja kallas, avrupa birliği, ab, ukrayna, i̇ran, ortadoğu
Kallas: Ortadoğu’daki çatışma Ukrayna’dan dikkati dağıtmamalı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Orta Doğu’daki çatışmanın Ukrayna’ya yönelik uluslararası ilgiyi azaltmasından kaygı duyduklarını ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran ve Orta Doğu’daki gerilimin, Ukrayna meselesini uluslararası gündemin gerisine itmesinden endişe duyduklarını belirterek, “Bu konu gündemden düşmemeli, Avrupa için gerçek ve çok yakın bir tehdit” dedi.
Baltık ülkeleri dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kallas, “Bu durumun dikkati dağıtmasından endişe duyuyoruz. Tam da bu nedenle bugün bu toplantıyı gerçekleştirdik. Ukrayna meselesinin gündemden düşmesine izin veremeyiz çünkü bu, Avrupa için gerçek ve çok yakın bir tehdit” ifadelerini kullandı.
Kallas, aynı zamanda bölgedeki kaynakların paylaşımı konusundaki kaygılarını da dile getirerek, “Orta Doğu’da ihtiyaç duyulan tüm bu imkan ve kaynakların aynı zamanda Ukrayna için de gerekli olması endişe verici” diye konuştu.