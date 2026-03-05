https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/75-yillik-sir-ortaya-cikti-cok-sayida-rahibin-yillarca-cocuklari-istismar-ettigi-raporlandi-1104026710.html

75 yıllık 'sır' ortaya çıktı: Çok sayıda rahibin yıllarca çocukları istismar ettiği raporlandı

ABD’nin Rhode Island eyaletinde yayımlanan bir rapor, Katolik kiliselerinde görev yapan çok sayıda rahibin onlarca yıl boyunca çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla ilişkilendirildiğini ortaya koydu.ABD medyasındaki haberlere göre, Başsavcı Peter F. Neronha tarafından açıklanan raporda eyaletteki Katolik kiliselerinde görev yapan çok sayıda rahibin yüzlerce çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.1950 yılından itibaren yaklaşık 75 yıllık dönemi kapsayan 300 sayfalık raporda, 75 rahibin en az 300 çocuğa yönelik istismar suçlamasıyla ilişkilendirildiği kaydedildi.'Suçlar yetkililere bildirilmedi, kurum içinde değerlendirildi'Raporda, Roman Catholic Diocese of Providence (Providence Piskoposluğu) yönetiminin istismar iddialarına çoğu zaman kolluk kuvvetlerine başvurmak veya rahipleri görevden almak yerine vakaları kurum içinde değerlendirdiği ve bazı rahipleri başka kiliselere transfer ettiği ifade edildi.2019 yılında başlatılan inceleme kapsamında piskoposluk tarafından sağlanan yaklaşık 250 bin sayfalık belgenin incelendiği, ayrıca 150 kişiyle görüşüldüğü bildirildi.Raporda, istismar mağdurlarının çoğunun 11 ila 14 yaşlarındaki erkek çocuklarından oluştuğu, vakaların önemli bölümünün 1970’li yıllarda yaşandığı ve mağdurların ortalama 26 yıl sonra istismarı yetkililere bildirdikleri aktarıldı.Başsavcı Neronha düzenlediği basın toplantısında, piskoposluğun haklarında istismar suçlaması bulunan en az 30 rahibi en az beş kez farklı kiliselerde görevlendirdiğini söyledi.Piskoposluk ise geçmişte istismar vakalarının ele alınış biçiminde “ciddi hatalar” yapıldığını kabul etti.

