Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/cinsel-saldiri-sorusturmasi-ingiltere-kilisesi-piskoposu-gozaltina-alindi-1103690564.html
Cinsel saldırı soruşturması: İngiltere Kilisesi piskoposu gözaltına alındı
Cinsel saldırı soruşturması: İngiltere Kilisesi piskoposu gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İngiltere Kilisesinin Lincoln Piskoposu Stephen Conway, bir erkeğe yönelik cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T16:50+0300
2026-02-21T16:50+0300
dünya
i̇ngiltere kilisesi
lordlar kamarası
istismar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986137_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_4ec5f333dc14ba36f15d35c757b570d2.jpg
İngiltere Kilisesi’nin doğu bölgesinden sorumlu Lincoln Piskoposu Stephen Conway, bir erkeğe yönelik cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Lincolnshire Polisi tarafından yapılan açıklamada, 68 yaşındaki bir kişinin 2018-2025 yılları arasında bir erkeğin cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.Polisin kimlik paylaşmamasına karşın, söz konusu kişinin İngiltere Kilisesi bünyesinde görev yapan Lincoln Piskoposu Stephen Conway olduğu ortaya çıktı.Görevden uzaklaştırıldıLincoln Piskoposluğu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere Kilisesi’ne yapılan şikayet üzerine Conway’in görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, mağdurlara gerekli desteğin sağlandığı ifade edildi.Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Conway’in yerine Grantham Piskoposu Nicholas Chamberlain’in vekalet edeceği duyuruldu. Kilise yetkilileri, bilgi paylaşmak isteyen herkesin ilgili birimlere başvurabileceğini kaydetti.2023’te atanmıştıLordlar Kamarası üyesi olan din adamları arasında yer alan Conway, Lincoln Piskoposluğu görevine 2023 yılında atanmıştı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ingiltere-kilisesinin-lideri-100den-fazla-erkek-cocuga-siddet-raporundan-istifaya-cagrildi-1090288631.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986137_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_02b6fbe50305658beb6f57526e97cb08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere kilisesi, lordlar kamarası, istismar
i̇ngiltere kilisesi, lordlar kamarası, istismar

Cinsel saldırı soruşturması: İngiltere Kilisesi piskoposu gözaltına alındı

16:50 21.02.2026
© AP Photo / Joe Giddensİngiltere- Kilise- Din adamı
İngiltere- Kilise- Din adamı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Joe Giddens
Abone ol
İngiltere Kilisesinin Lincoln Piskoposu Stephen Conway, bir erkeğe yönelik cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İngiltere Kilisesi’nin doğu bölgesinden sorumlu Lincoln Piskoposu Stephen Conway, bir erkeğe yönelik cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Lincolnshire Polisi tarafından yapılan açıklamada, 68 yaşındaki bir kişinin 2018-2025 yılları arasında bir erkeğin cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Polisin kimlik paylaşmamasına karşın, söz konusu kişinin İngiltere Kilisesi bünyesinde görev yapan Lincoln Piskoposu Stephen Conway olduğu ortaya çıktı.

Görevden uzaklaştırıldı

Lincoln Piskoposluğu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere Kilisesi’ne yapılan şikayet üzerine Conway’in görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, mağdurlara gerekli desteğin sağlandığı ifade edildi.
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Conway’in yerine Grantham Piskoposu Nicholas Chamberlain’in vekalet edeceği duyuruldu. Kilise yetkilileri, bilgi paylaşmak isteyen herkesin ilgili birimlere başvurabileceğini kaydetti.

2023’te atanmıştı

Lordlar Kamarası üyesi olan din adamları arasında yer alan Conway, Lincoln Piskoposluğu görevine 2023 yılında atanmıştı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İngiltere Kilisesi'nin lideri, 100'den fazla erkek çocuğa şiddet raporundan istifaya çağrıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
DÜNYA
İngiltere Kilisesi'nin lideri, 100'den fazla erkek çocuğa şiddet raporundan istifaya çağrıldı
12 Kasım 2024, 10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала