Cinsel saldırı soruşturması: İngiltere Kilisesi piskoposu gözaltına alındı

İngiltere Kilisesinin Lincoln Piskoposu Stephen Conway, bir erkeğe yönelik cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 21.02.2026, Sputnik Türkiye

dünya

i̇ngiltere kilisesi

lordlar kamarası

istismar

İngiltere Kilisesi’nin doğu bölgesinden sorumlu Lincoln Piskoposu Stephen Conway, bir erkeğe yönelik cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Lincolnshire Polisi tarafından yapılan açıklamada, 68 yaşındaki bir kişinin 2018-2025 yılları arasında bir erkeğin cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.Polisin kimlik paylaşmamasına karşın, söz konusu kişinin İngiltere Kilisesi bünyesinde görev yapan Lincoln Piskoposu Stephen Conway olduğu ortaya çıktı.Görevden uzaklaştırıldıLincoln Piskoposluğu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere Kilisesi’ne yapılan şikayet üzerine Conway’in görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, mağdurlara gerekli desteğin sağlandığı ifade edildi.Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Conway’in yerine Grantham Piskoposu Nicholas Chamberlain’in vekalet edeceği duyuruldu. Kilise yetkilileri, bilgi paylaşmak isteyen herkesin ilgili birimlere başvurabileceğini kaydetti.2023’te atanmıştıLordlar Kamarası üyesi olan din adamları arasında yer alan Conway, Lincoln Piskoposluğu görevine 2023 yılında atanmıştı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

